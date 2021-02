Básquet: Oberá Tenis Club y Tokio ya conocen sus rivales para el debut en el Torneo Federal 

Todo listo para que la pelota naranja vuelva a tener acción en Misiones. Club Tokio de Posadas y Oberá Tenis Club ya tienen rivales para lo que será el debut en la tercera categoría del básquet nacional. Arranca la ilusión de ascenso para el japonés.

Luego de más de un año sin actividad y de estar cinco sin competir a nivel nacional, el Club Tokio de Posadas volverá a disputar un torneo que otorga ascenso a la Liga Argentina. En tanto, OTC, disputará y dará rodaje a sus juveniles y utilizara el certamen como Liga de Desarrollo.

Ya está, todo listo. El 26 de enero arrancará el Torneo Federal de Básquetbol y contará con 69 equipos de toda la Argentina que buscarán ascensos. El celeste de Oberá recibirá en su estadio a Regatas de Corrientes. Por su parte, el Oriental viajará hasta Resistencia para medirse ante Regatas.

Según informó la Confederación Argentina de Básquetbol, los clubes estarán repartidos en ocho zonas respetando la cercanía geográfica. A su vez, las divisiones con más equipos como NOA o la Metropolitana estarán subdivididos en dos grupos, Norte y Sur. La fase regular se disputará en formato todos contra todos hasta el comienzo de los playoffs previsto para el 11 de junio. La novedad para esta edición es la incorporación de los equipos de Liga de Desarrollo de nueve clubes que disputan nuestra Liga Nacional.

Luego de conocerse el reglamento y los protocolos, en las últimas horas se confirmó el cronograma del certamen. Tokio y OTC compartirán la zona 3 del NEA con: Colón (Corrientes), Regatas (Resistencia), Comunicaciones (LDD, Mercedes), Regatas (LDD, Corrientes) y Sarmiento (Resistencia).

ZONA NEA

JORNADA 1

LIBRE: COMUNICACIONES DE MERCEDES

26/02 – OBERÁ TENIS CLUB vs REGATAS CORRIENTES

26/02 – REGATAS DE RESISTENCIA vs TOKIO DE POSADAS

28/02 – COLÓN DE CORRIENTES vs SARMIENTO DE RESISTENCIA

JORNADA 2

LIBRE: REGATAS DE RESISTENCIA

05/03 – REGATAS CORRIENTES vs COLÓN DE CORRIENTES

06/03 – SARMIENTO DE RESISTENCIA vs COMUNICACIONES DE MERCEDES

07/03 – TOKIO DE POSADAS vs OBERA TENIS CLUB

