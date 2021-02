Reflexión del Pastor Guillermo Decena: “El mundo espiritual”

Si tuviéramos plena conciencia del mundo espiritual y de todo lo que la Biblia revela, tendríamos más fe y viviríamos eventos sobrenaturales en nuestra vida en forma continua. Decía Jesús “conforme a tu fe, sea hecho”. Veamos lo que nos dice la Palabra de Dios.

«Por la fe entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía» Hebreos 11:3 RVR

Muchas veces lo invisible se hace visible para que creamos, para que tengamos más fe. Pero también el Señor ha permitido el avance de la ciencia para que se corrobore de manera mental, que lo que dice la Biblia no es descartable y no es solo para algún tiempo de la historia remota. La Biblia permanece para siempre y pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará hasta que todo se cumpla.

Albert Einstein, científico judío alemán, paradójicamente, cuando los judíos estaban siendo echados de Alemania, o asesinados, estaba graficando en su mente algo que revolucionaría el campo de la ciencia: la teoría de la relatividad. Que no era nada nuevo en el campo bíblico, pero si en el campo científico.

Lo que decía Einstein es que el tiempo es relativo de acuerdo a dónde estamos y a los parámetros a los que estamos sometidos. Por ejemplo, si hay dos personas que tienen la misma edad, uno viaja a la velocidad de la luz y otro se queda en la tierra; el que viaja a la velocidad de la luz viaja 15 años y al volver a la tierra se da cuenta que su compañero vio pasar 80 años y no 15 como él, que viajó a la velocidad de la luz. (2 Pedro 3:8-9). No sería en cuestión del tiempo de los hombres sino del tiempo de Dios que son como mil años para el hombre.

En Santiago 4:14 dice que nuestra vida es como niebla que aparece por poco tiempo. (Salmo 103:15 -16). Una de las maneras en que ese mundo espiritual se puede ver son los Ángeles.

LOS ANGELES

Los ángeles son criaturas espirituales, o sea seres creados que son invisibles para el mundo y que son muchísimos en número. Los ángeles son prominentes en toda la Biblia. Y dice el último libro de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis capitulo 5:11 que hay un número incontable de ángeles, “millones de millones”.

Los ángeles, por lo que dice la Biblia son creados por Dios, todos a la misma vez y no hay reproducción entre ellos; no mueren por lo tanto no hay un incremento o decrecimiento en su número. Solo dos nombres hay para ángeles de Dios en la biblia judía Arcángel Miguel y Gabriel. Los demás están en los libros no inspirados o llamados libros apócrifos.

Clasificación de los Ángeles

– Serafines: Los serafines son grupo de seres celestiales, del hebreo “lizrof” que significa arder, pues arden en la presencia de Dios, se mencionan solo en Isaías 6:2-7, y que continuamente adoran al Señor y claman el uno al otro: «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria» (Isaías 6: 3). tienen tres pares de alas: con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Se cubren para, según se sostiene, protegerse del intenso resplandor de Dios. (Isaías 6: 1- 7)

– Querubines: Viene de la palabra “Kerub” que significa cercano. Los querubines son seres angélicos involucrados en la adoración y alabanza a Dios. A los querubines se les dio la tarea de guardar la entrada del huerto del Edén (Génesis 3:24), y frecuentemente se dice que Dios mismo tiene su trono entre querubines, o que viaja montado en querubines (Salmo 18: 10; Ezequiel 10: 1-22). El Génesis también menciona que sobre el arca del pacto en el Antiguo Testamento había dos figuras de oro de querubines con alas extendidas sobre el arca, y según se cree allí Dios prometió ir a morar entre su pueblo: «Yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas» (Éxodo 25: 22; vv. 18-21). Los querubines son mencionados especialmente en Génesis 3:24 y Ezequiel 10:17–21.

– Arcángeles: Los arcángeles reciben, usualmente, una tarea importante de ayudar a la humanidad. Por este motivo, no hay diferencias físicas en ángeles y arcángeles, la diferencia radica en la tarea o autoridad dada por Dios. La Biblia menciona tres por su nombre: Arcángel Miguel en el libro de Daniel, Judas y en el Apocalipsis; Arcángel Rafael, en el libro de Tobías (libro apócrifo) y Gabriel Arcángel (en el libro de Daniel y en el evangelio según San Lucas).

– Funciones: Los ministerios que tienen los ángeles de Dios, son traer mensajes de parte de Dios, alabar y ofrecer adoración. Y entre otras funciones están el traer la ley de Dios a su pueblo (Hechos 7:53), ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos (Hechos 12:23), juntar a los elegidos en la segunda venida (Mateo 24:30-31) y asistir en el Juicio Final (Mateo 13:49-50).

ACTIVANDO A LOS ANGELES

Lo más impactante de este tema, es que son seres invisibles que están para servirnos y para que podamos hacer la tarea en el reino de Dios. Pero cabe destacar que hay algo que los activa y moviliza a favor nuestro y de su pueblo (Daniel 10:12).

Es muy importante tener en cuenta esta frase: “y a causa de tus palabras yo he venido” dijo el ángel, es impactante tomar en cuenta que los espantamos o los activamos con nuestras palabras.Aquí hay un gran secreto de por qué en algunos se ven las obras sobrenaturales de Dios y otros que se viven quejando o se la pasan ofendiendo a Dios con sus palabras, nunca experimentan nada milagroso. Fijémonos en el siguiente pasaje: Jesús habla y declara: «Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios; más el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios» Lucas 12.8 -9 RVR.

Podríamos preguntarnos para qué Jesús nos mencionará delante de los ángeles, y es sin dudas para que tengan en cuenta nuestras vidas y nos ayuden en lo que puedan, que sin dudas es mucho. ¡Es por eso que aquellos que tenemos el privilegio de predicar de Cristo tenemos a los ángeles de Dios como amigos! ¡Ama a Jesús y sírvele, y los ángeles del cielo te rodearán!

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado

