Fútbol: Barcelona lo ganaba cómodo con gol de Lionel Messi y el Cádiz se lo empató sobre el final

Lionel Messi fue el autor del gol de penal contra el Cádiz que abrió la cuenta para el elenco de Ronald Koeman, pero no pudo mantener el arco en 0 y se lo empataron a minutos de terminar el encuentro.

El Barcelona obligado a ganar no solo para aprovechar el traspié del Atlético de Madrid y acercarse a la cima de la Liga Española, sino para mejorar su imagen luego del lamentable resultado conseguido con el PSG en octavos de Champions League.

Lionel Messi fue el autor del gol que abrió el marcador, pero sobre el final del partido la visita marco el 1-1 final.

No fue una tarde brillante para La Pulga, pero aun así no desentonó en un Barcelona que estaba nublado en cuanto al juego colectivo, sin poder lastimar a un equipo que en la temporada pasada militaba en la segunda división del fútbol español. El capitán de la selección argentina tuvo un duelo particular con Jeremías Ledesma, arquero del equipo rival, que podría entenderse como una suerte de “clásico rosarino”. Fue un enfrentamiento entre un futbolista que pasó por las infantiles de Newell’s,y que es hincha del club y otro surgido de Rosario Central.

Lionel Messi busco anotar de media distancia en el amanecer del partido, pero Ledesma se lucio con una esplendida volada para mandar la pelota al tiro de esquina y evitar el grito que hubiera abierto el marcador.

Sobre los 33′, luego de la falta que le cometieron a Pedri en el área rival, el rosarino se hizo cargo de ejecutar el penal. Al momento del disparo, la Pulga trotó hacia la pelota y sacó un remate suave y por lo bajo hacia la izquierda del arquero, quien ya se había direccionado para el otro lado. Fue así como dispuso el 1-0 en el marcador y llegó a 16 conquistas en la actual campaña (lidera la tabla de máximos anotadores junto a Luis Suárez).



El Barcelona pago caro el no haber liquidado el partido, pudiendo hacerlo contra un equipo que no hizo nada para merecer la victoria. A pocos minutos del cierre, luego de una torpeza de Lenglet, le regalo a Alex Fernández el empate quien cambio la infracción por gol, desde los 12 pasos.

El Atlético del Cholo Simeone, pese a haber perdido puntos frente al Leganés, se aleja cada vez más de los dirigidos por Koeman, quienes se van retirando de la pelea por el título.

El Barcelona se encamina a una nueva temporada sin vueltas olímpicas ya que precisa remontadas heroicas en todos sus frentes: descontarle ocho puntos al Colchonero; revertir el 0-2 ante Sevilla por Copa del Rey; y buscar una remontada histórica en Francia contra el PSG tras el 1-4 en el Camp Nou.

Nuevo récord para Lionel Messi

No pudo lograr la victoria, pero aún así el argentino Lionel Messi sumó dos nuevos récords. En primer lugar, el Cádiz se convirtió en el equipo número 38 al que le convirtió en la Liga. Así, el capitán del Barcelona reforzó su posición como el jugador que ha marcado a más equipos en el torneo, una clasificación en la que le siguen Raúl González y Aritz Aduriz (35), así como Karim Benzema y Julio Salinas (34). En segunda instancia, superó a Xavi como jugador del equipo azulgrana con más participaciones en la Liga con 506 presentaciones.

#Deportes Boca tiene el equipo confirmado para jugar ante Newell’s hoy a partir de las 21.30 horashttps://t.co/XULQpWONOK pic.twitter.com/l0V0LSkr5T — misionesonline.net (@misionesonline) February 21, 2021

SH-EP