Transferencia de Luis Suárez a Atlético de Madrid: se dieron a conocer detalles inéditos del acuerdo con el Barcelona

Según reveló el medio español Sport, el Colchonero abonó 5 millones de euros, con opción a que sean seis más por variables, para la llegada de Luis Suárez .

El delantero charrúa Luis Suárez fue el principal protagonista del mercado de pases pasado, al darse a conocer que no iba a ser tenido en cuenta por el DT culé, Ronald Koeman. Varios clubes pusieron sus ojos en él, pero el que se llevo el broche de oro fue el equipo dirigido por el “Cholo” Simeone.

No obstante, los números que pagó el Colchonero por el uruguayo no estaban del todo claros. Ahora, según reveló el diario Sport, el equipo español habría pagado 5 millones de euros fijos, que podrían ser seis más por variables.



En contraposición con los rumores que referían a que Luis Suárez había salido gratis del elenco Culé, como así él lo quería desde que le comunicaron que no iba ser tenido en cuenta, aun cuando tenía contrato vigente, ese mismo medio informó que sí hubo dinero de por medio, y dio a conocer detalles de esa transacción. Sin embargo, hay una salvedad: la cantidad mencionada no fue abonada por el Aleti, sino que se restó de una deuda que los catalanes tienen por el pase de Antoine Griezmann.

Es decir que el Atlético no abonó 5 millones per se por el “pistolero” sino que se le dedujo esa cifra de la deuda que el Barcelona tenía. La entidad catalana, que no goza de su mejor presente económico financiero como tampoco deportivo, apretó el puño cuando el delantero de 34 años que es máximo artillero de la liga española, con 16 gritos registró su vigésimo partido disputado ya que de esa forma embolsó 2 millones de euros más, según una de las cláusulas fijadas en la operación.

Luis Suárez.

El próximo martes el equipo dirigido por el argentino jugara su primer partido de octavos de final de Champions League contra el Chelsea en el estadio Wanda Metropolitano. Si los Colchoneros logran ganarle la pulseada al equipo inglés comandado por Thomas Tuchel y avanzan a los cuartos del certamen continental, al Barcelona le corresponderán otros 2 millones de euros. Lo mismo también ocurrirá si el Atlético pisa los cuartos de la Liga de Campeones en la próxima temporada. Entonces, en concepto de variables, el Barça podría ingresar un total de 11 millones de euros que en realidad los Rojiblancos descontarían de su deuda por el pase de “El Principito” Griezmann.

En cuanto a su futuro, Luis Suárez expresó hace algunos días: “Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del fútbol, estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando. Siguiendo con las mismas ganas, espero continuar este, el próximo año y los años que sean, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”.

SH-EP