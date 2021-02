En 2020 el comercio electrónico creció 84% en Argentina

La pandemia modificó conductas de consumo que difícilmente vuelvan a su forma anterior, por lo que entender lo nuevo, es fundamental.

Los cambios que impuso la pandemia los fuimos asimilando desde el año pasado, cada uno a su tiempo en su contexto. Al principio algunos tenían la esperanza puesta en que las cosas vuelvan a la “normalidad” pronto, en tanto otros, lejos de esa postura, se pusieron inmediatamente en marcha para realizar los cambios necesarios y enfrentar con la mayor dignidad posible lo que sea que traiga el futuro.

Estos cambios hoy surfean las inclemencias con bastante tranquilidad pues llevan casi un año leyendo señales e interpretando lo que pasa. Otros, aún siguen navegando ciegos en mar abierto.

La pandemia modificó conductas de consumo que difícilmente vuelvan a su forma anterior, por lo que entender lo nuevo, es fundamental.

Todo el consumo está yendo a internet

Hacia finales del año pasado se conocieron datos que daban cuentas de la tendencia mundial: para el 2023 se espera que el 82% del comercio global sea virtual, liderado por solamente tres empresas: Amazon, Facebook y Alibaba.

En Argentina, el comercio electrónico creció solamente el año pasado un 84%, y empresas como Mercado Libre están teniendo un crecimiento descomunal. Basta con mirar nuestro entorno y nos encontraremos con familiares y amigos que compran todo en Mercado Libre.

Pero no todos están vendiendo, porque no se trata de estar en internet y listo, sino de ofrecer los servicios que la gente espera.

Los cambios sociales que impuso la pandemia llevó a todo el mundo a experimentar servicios que ya existían, pero que no todos conocían. Por lo que las familias que estaban acostumbradas a ir a la tienda y ver la cara amarga de los vendedores, a que le cobren barbaridades por productos de dudosa calidad y que encima los traten mal, porque no había opciones pues en todos lados te tratan igual, ahora, descubrieron otro mundo.

Descubrieron que en internet hay empresas que te atienden con amabilidad extrema y desde el primer minuto te hacen sentir especial y valorado, que los precios son mucho más bajos que en la tienda de la esquina, que los productos son de calidad demostrada y que si existe algún reclamo sin dudar te devuelven el dinero y se deshacen en disculpas, además de que el producto lo recibís al otro día en tu casa.

Por supuesto, la elección está a la vista en los números.

Construir en una sociedad líquida

Cambiante e impredecible, ese es el escenario en el que debemos construir ahora. Donde ya no existen los clientes fijos y toda planificación debe ser evaluada a la luz de los resultados y las novedades cada día.

Donde competimos con una descomunal cantidad de oferta una mejor que la otra.

En este contexto encontrar el modo de destacarnos es indispensable, una comunicación empresarial profesional no es opcional sino básica y el profesionalismo de los vendedores debe ser pulido día a día.

No cualquiera debe manejar las redes sociales de la empresa, no se puede publicar cualquier cosa. No puede ser vendedor cualquiera, sino un personal calificado.

El producto y los servicios deben ser de la máxima calidad posible y si existen reclamos deben ser siempre resueltos de inmediato con buena predisposición.

El mercado actual es un océano de alternativas que llega a los clientes todo el tiempo a borbotones en el celular. Cómo competir en esas condiciones es el desafío.

Sergio López

Agencia de Comunicación PENSAR

AR-CP