Posadas: conducía a gran velocidad, chocó a un niño de tres años y escapó

El siniestro ocurrió esta tarde alrededor de las 19 en las intersecciones del Acceso Oeste y la avenida Martín Fierro. El niño fue trasladado en ambulancia al hospital Madariaga debido a las lesiones que sufrió como consecuencia del hecho.

El dueño del auto conducía a gran velocidad y luego de haber interceptado al niño, el conductor no se detuvo y se dio a la fuga. Detrás del mismo se acercó una camioneta a quien los vecinos de la zona se asomaron para preguntar al conductor si pudo identificar la patente del auto que iba delante suyo, sin embargo, el dueño de la camioneta dijo que no sabía y que no quería “drama”.

Al momento del accidente, según indicaron los vecinos a Misiones Online, el niño estaba con su padre en una gomería ubicada por avenida Martín Fierro, y de un momento a otro, habría cruzado la calle solo.

A su vez, los vecinos comentaron que es una zona peligrosa para los chicos, debido a que acostumbran a jugar en las veredas de sus casas, en la plaza o la cancha de futbol ubicadas cerca de la avenida donde los autos transitan a gran velocidad.

