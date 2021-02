Entre barbijos y alcohol en gel, se realizó en Posadas la prueba piloto para la vuelta a clases el próximo 9 de marzo

A las 8 de la mañana de este viernes 19 de febrero la ansiedad de volver a usar el uniforme y la mochila inundaron los espacios de la Escuela Provincial N°1 Fraternidad, en el simulacro de inicio de clases con alumnos de 7mo grado y del NENI. A las 11 de la mañana sucedió lo mismo pero en el CEP 4 con alumnos de 5to año de la secundaria.

Los más pequeños y los más grandes de las escuelas realizaron el protocolo de inicio de clases que será el próximo 9 de marzo. Se entregaron kits con alcohol en gel, etílico y barbijos que deberán ser usados por los alumnos cuando ingresen a las aulas y durante todas las actividades que realicen.

Recordar que este protocolo es para evitar contagios de coronavirus y para que los alumnos se acostumbren a mantener distancia, usar barbijos, sanitarse las manos y las superficies.

El protocolo se realizó en dos escuelas de Posadas pero todas las instituciones que comienzan el próximo 9 de marzo las clases deben replicarlo según sus espacios y la cantidad de alumnos por curso.

Jardín de infantes y aulas sin juguetes

El Neni n°1 de la Escuela Fraternidad en Posadas realizó la prueba piloto a las 8 de la mañana y los más pequeños estuvieron acompañados por sus padres para aprender juntos el protocolo.

Las aulas ya no van a ser las mismas, los juguetes quedaron afuera al igual que las cortinas, para evitar contacto y mantener las ventanas abiertas. Tampoco podrán tener contacto entre ellos y la distancia social en todo momento será primordial.

Si bien los alumnos de jardín de infantes no deben usar barbijo de manera obligatoria, si deben hacerlo sus padres y además enseñarlas a utilizar alcohol en gel.

“El protocolo consiste en que los niños aprendan a lavarse las manos, ponerse alcohol, no abrazar, que sepan cómo manejarse socialmente con el grupo de sus compañeros que dentro de la sala también van a tener que mantener una distancia”, contó la maestra a cargo de la sala de 5 años, Andrea Spaciuk.

Además explicó que, “la sala no va a ser igual, no van a tener juguetes, no hay cortinas. Es lo que tenemos que hacer porque el virus está y las salas se adecuaron a eso”.

En un principio serán 9 o 10 niños dentro de las salas, que tendrán una hora de trabajo presencial, luego un intermedio de una hora para higienizar todas las aulas y una segunda hora para el otro turno.

Clases en el primario y secundario

Los alumnos de 7mo grado de la Escuela Fraternidad y de 5to año del secundario de la CEP 4, también formaron parte de la prueba piloto para el regreso a las aulas.

De igual manera que en el nivel inicial, tendrán que respetar el distanciamiento, utilizar alcohol en gel y el Ministerio de Salud les entregó un kit que contiene 5 barbijos, alcohol en gel, alcohol etílico y jabón.

“Vamos a tener todos los protocolos como el distanciamiento social, usar el alcohol en gel y te dan un kit. Me sentí bastante seguro, me gusta mucho cómo se están organizando”, contó uno de los alumnos de 7mo grado que participó de la prueba piloto junto a sus compañeros.

En declaraciones a Misiones Online, una de las maestras que estará a cargo del 7mo grado de la Escuela Provincial Fraternidad, dijo que “estábamos muy emocionadas y con todas las expectativas pero estuvimos bien, se dieron las cosas como las planeamos. Los chicos entienden perfectamente y vienen con estos cuidados desde sus casas”.

El ministro de Educación, Miguel Sedoff, estuvo presente en las tres pruebas pilotos acompañado por el ministro de Salud, Oscar Alarcón y el vicegobernador, Carlos Arce.

“La escuela es un lugar seguro, estamos trabajando para que el regreso a la presencialidad sea segura y que todos los elementos que podamos poner, los protocolos que existen son cumplibles, los elementos de higiene están pero es un compromiso colectivo, las familias tiene que colaborar”, comentó Sedoff.

Vacunación para los docentes

Este viernes también comenzó la vacunación a los docentes que en una primera etapa incluye a mayores de 60 años, que estén activos.

Tal como se informó desde el Ministerio de Educación, en otras etapas se alcanzará a inmunizar a toda la población docente, dependiente del sistema educativo provincial, sean públicos o privados.

La vacunación comenzó a partir del viernes y en Posadas se llevará a cabo en el Polideportivo Finito Gehrmann, desde las 12 hasta las 16. En este caso no es necesario sacar turnos, ya que hay espacios amplios en el polideportivo.

