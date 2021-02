Eliminatorias Qatar 2022: la Conmebol dio a conocer los días y horarios de los partidos en que la Selección Argentina enfrentará a Uruguay y Brasil

Este viernes la Conmebol dio a conocer los días y horarios de los partidos de la doble fecha FIFA de las Eliminatorias Qatar 2022 en la que la Selección Argentina de Lionel Scaloni se medirá ante Uruguay y Brasil.

El viernes 26 de marzo a las 21, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni recibirá a Uruguay por la fecha 5 en el estadio Único de Santiago del Estero. Actualmente el equipo “Charrúa” está quinto en la tabla de posiciones con 6 unidades, puesto que lo clasifica al repechaje del Mundial de Qatar 2022. Uruguay disputó de cuatro partidos por las Eliminatorias en los que ganó dos: 2 – 1 a Chile como local y 0 – 3 de visitante frente a Colombia, y perdió los dos restantes: 4 – 2 ante Ecuador en condición de visitante y 0 – 2 en condición de local frente a Brasil.

Por otra parte, el martes 30 de marzo a las 21:30 la Selección Argentina visitará a Brasil en el estadio Arena Pernambuco de Recife por la fecha 6. La Selección “Verde Amarela” viene invicta y puntera con 12 unidades en las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Tite ganó los cuatro partidos que disputó: 5 – 0 a Bolivia y 1 – 0 a Venezuela como local y como visitante 2 – 4 a Perú y 0 – 2 a Uruguay.

Fecha 5

Jueves 25 de marzo:

18:00 Bolivia vs Perú

19:00 Venezuela vs Ecuador

21:30 Chile vs Paraguay

Viernes 26 de marzo:

19:00 Colombia vs Brasil

21:00 Argentina vs Uruguay

Fecha 6

Martes 30 de marzo:

18:00 Ecuador vs Chile

18:30 Paraguay vs Colombia

19:30 Uruguay vs Bolivia

21:30 Brasil vs Argentina

22:00 Perú vs Venezuela

Horario de Argentina (UTC-3)

Una figura lesionada que preocupa a la Selección Argentina

Se trata del volante Nicolás González que se lesionó el fin de semana pasado en el partido disputado entre Stuttgart (2) y Bayer Leverkusen (5) por la liga alemana. En el mismo a los 21 minutos del primer tiempo fue reemplazado por Sasas Kalajdzic.

“Estoy un poco asustado porque es una lesión que lleva tiempo. Voy a intentar mejorarme lo más rápido posible para lo que viene. Quiero prepararme bien. Veremos qué pasa en marzo. Es la pregunta que todos nos hacemos”, expresó Nicolás González a TyC Sports.

Por ese motivo, Lionel Scaloni tendrá que buscar alguna variante en caso de que el volante, que se desempeña en la Bundesliga, no pueda estar al cien por ciento para disputar de la doble fecha FIFA. El ex Argentinos Juniors padece de un desgarro en la pierna derecha, lesión que aproximadamente entre cinco y seis semanas de recuperación.

“Obviamente no me voy a apurar a nada para poder estar bien físicamente. Ya hablé con los médicos de la Selección, que me ayudan para mejorarme de manera más rápida”, comentó.

Nicolás González, para el equipo de Scaloni terminó siendo una de las figuras ya que tanto en el empate con Paraguay 1 – 1 y en la victoria ante Perú por 2 – 0, logró convertir un gol en ambos encuentros.

