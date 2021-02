Coronavirus: murieron 143 personas y hubo 7.886 nuevos casos en la Argentina

Con el registro de las últimas 24 horas, el total de fallecidos desde que comenzó la pandemia ascendió a 51.000 personas y el número de infectados a 2.054.681.

Otras 143 personas murieron y 7.886 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas, mientras el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, estimó que en agosto estarán vacunadas «holgadamente» las 12 millones de personas que integran los grupos de riesgo, si se reciben las dosis que «están bajo contrato».

Con las cifras oficiales informadas esta tarde, el número total del fallecidos desde el inicio de la pandemia ascendió a 51.000, en tanto que los contagiados llegaron a 2.054.681, de los cuales 1.855.645 recibieron el alta y 148.036 son casos confirmados activos.

El Ministerio de Salud de la Nación indicó que son 3.608 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,2% en el país y del 59,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 3.549 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 847; en Catamarca, 98; en Chaco, 165; en Chubut, 177; en Corrientes, 121; en Córdoba, 825; en Entre Ríos, 155; en Formosa, 17; en Jujuy, 51; en La Pampa, 70; en La Rioja, 33; en Mendoza, 139; en Misiones, 104; en Neuquén, 262; en Río Negro, 137; en Salta, 152; en San Juan, 69; en San Luis, 9; en Santa Cruz, 138; en Santa Fe, 507; en Santiago del Estero, 54; Tierra del Fuego, 49 y en Tucumán 158.

En este contexto. Gollan afirmó: «si recibimos las vacunas que están bajo contrato, en agosto vamos a tener vacunados holgadamente los grupo de riesgo, que son 12 millones en la Argentina» y subrayó que ello lograría bajar la mortalidad.

«Lo más importante es tener en Provincia a 5.750.000 (personas) inmunizadas, que constituyen todos los sectores de riesgo. Si logramos eso en dos o tres meses, evitamos lo casos graves antes de que venga el frío», remarcó el funcionario.

El funcionario planteó que «si todos los sectores de riesgo están vacunados» para ese entonces, la Covid-19 no generará alta mortalidad y la enfermedad transcurrirá «en dos o tres días con pocos síntomas».

Gollan destacó que «las prioridades son los grupos de riesgo: personal de salud, los mayores de 60 -empezando por los de más de 70- y docentes con comorbilidades«.

Vacunación de adultos mayores

En tanto, especialistas consultados por Télam aseguraron que la vacunación en personas mayores, que arrancó esta semana en el país, es «altamente recomendable» teniendo en cuenta que se trata de la población de mayor riesgo para desarrollar enfermedad grave y severa por coronavirus y fallecer.

Los especialistas enfatizaron que la inmunización no tiene contraindicaciones específicas por edad aunque aconsejaron consultar con el médico de cabecera «para evaluar el estado de salud de cada paciente».

Si bien las personas mayores de 60 años representan solo el 15% del total de casos de coronavirus reportados desde que comenzó la pandemia (310.238) y nada más que el 7,2% si se tiene en cuenta solo a los mayores de 70 (148.303), son el grupo etario más afectado en cuanto al desarrollo de cuadros graves y a la mortalidad.

De hecho, el 83,85% del total de fallecidos por Covid-19 en la Argentina son mayores de 60 años (42.646).

Es decir que, mientras que la edad promedio de personas contagiadas es de alrededor de 40 años, la media de los fallecidos es de alrededor de 76 años.

«Todas las personas mayores pueden vacunarse, la única contraindicación formal es el antecedente de una alergia severa como anafilaxia, edema de Quincke o a alguno de los componentes de la vacuna», dijo a Télam la médica geriatra e infectóloga Miriam Rozenek, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

No obstante, Rozenek advirtió que «como la mayoría de las personas mayores tienen lo que se denomina polifarmacia (más de cinco medicamentos en forma habitual) no está de más si quieren hacer la consulta si tienen alguna duda en particular con su médico de cabecera».

Europa y África

En el plano internacional, los casos de coronavirus se mantenían hoy a la baja en Europa, aunque la OMS pidió no levantar las medidas de prevención mientras avanza la vacunación.

En África, en tanto, el despliegue de dosis avanza más lento y la tasa de letalidad por el virus aumentó en el último mes, a punto tal que el tema pasó a ser el principal de debate en la cumbre del G7.

En su primera reunión por videconferencia con Joe Biden, los líderes del G7 se comprometieron a compartir las vacunas contra la Covid-19 con los países más pobres y anunciaron que duplicarán su apoyo colectivo a la inmunización con ayudas de hasta 7.500 millones de dólares, en particular a través del programa Covax de la ONU, dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que Washington se acaba de reintegrar.

Además de Estados Unidos, la Unión Europea duplicó su contribución hasta los 1.000 millones de euros (1.210 millones de dólares), reseñó la agencia de noticias AFP.

A su vez, Alemania anunció que aportará 1.500 millones de euros suplementarios (unos 1.800 millones de dólares) a la lucha mundial contra la pandemia.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, propuso a los países europeos y a Estados Unidos que donen a África 13 millones de dosis de vacunas anticovid «lo antes posible».

Macron propuso que las dosis sirvan para vacunar rápidamente a 6,5 millones de trabajadores sanitarios africanos.

(Fuente: Télam)

