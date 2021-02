El Gobierno nacional presentó oficialmente el Consejo Económico y Social

«No es una mesa para ver que interés predomina», definió el presidente Alberto Fernández desde el Centro Cultural Kirchner, donde presentó el Consejo Económico y Social que integrarán representantes del sindicalismo, del sector empresarial, de los distintos cultos, de los movimientos sociales y la comunidad científica y educativa.

Los designados integrantes del Consejo Económico y Social fueron «convocados para que, de una vez por todas, construyamos un país con otra lógica, la del diálogo y el encuentro», sostuvo el presidente, Alberto Fernández, al lanzar el organismo, y definió:»No es una mesa para ver que interés predomina».

«No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son», dijo el mandatario.



Para Fernández, «estar tanto tiempo el uno contra el otro nos ha dejado en medio de una sociedad profundamente injusta y desigual desde lo social».

«Una sociedad que condena al 40 por ciento a vivir en la pobreza. Una sociedad con violencia de género y femicidios. ¿Cuánto tiempo más debemos ver la inacción de la justicia y la policía?», se preguntó.

Por su parte, el designado presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz, sostuvo que el Gobierno nacional «cree en la cultura del encuentro y la necesidad de la amistad social».

«Este Consejo fue largamente reclamado, diseñado y soñado por diversos sectores de la vida institucional y social del país. Tiene que ser la voz de los olvidados, los que integran el basurero de la historia que no tienen lugar en la mesa de los argentinos», dijo el funcionario, quien antecedió a Fernández en el uso de la palabra.

El Consejo Económico y Social

El organismo, que será creado mediante un decreto presidencial, estará conformado por 30 miembros surgidos del diálogo con los sectores empresariales, gremiales, académicos y de la sociedad civil; y su función será elaborar una agenda institucional que supere la coyuntura y marque políticas de Estado para los próximos 30 años, informó Presidencia en un comunicado.

El eje del Consejo Económico y Social será el «desarrollo de políticas de Estado» a mediano y largo plazo, y la integrarán representantes empresariales, gremiales, del sector académico y de la sociedad civil.

De esa forma, se cristalizará la idea de Alberto Fernández de conformar un foro para «fomentar políticas de largo plazo», informaron a Télam fuentes oficiales.

Para su conformación, la Secretaría de Asuntos Estratégicos analizó diferentes experiencias a nivel nacional e internacional, entre ellas las de Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia y Países Bajos. Asimismo, se tomó como referencia el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Según las fuentes, las «preguntas» que el jefe de Estado «propone que el Consejo responda son: ¿Cómo promover las decisiones estratégicas y los trabajos del futuro? ¿Cómo atender la agenda del cambio climático? ¿Cómo atraer la riqueza argentina en el exterior, con fines productivos? ¿Cómo generar mejores instituciones?».

Entre los temas puntuales a abordar, se destaca el «futuro del trabajo y las nuevas tecnologías, el desafío educativo estructural, las cuestiones medio ambientales y la productividad con cohesión social».

Fuente: Télam

