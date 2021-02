Para la Cámara de Propietarios de Farmacia y Botiquines el aumento de medicamentos en el 2020 fue del 36,2 por ciento

Luego de conocerse el informe realizado por la Unión Argentina de Salud (UAS) donde señalaba que los medicamentos registraron aumentos superiores a la inflación en 2020, con incrementos de hasta el 1.300 por ciento en algunos medicamentos, Alberto Ruiz, titular de la Cámara de Propietarios de Farmacia y Botiquines de la provincia se diferenció del resultado del informe y sostuvo que los medicamentos aumentaron un 36,2 por ciento.

Alberto Ruiz – FM Santa María de las Misiones

Ruiz señaló que desconoce los parámetros que utilizan para medir el porcentaje, no obstante, infiere que manejan otros medicamentos debido a que los integrantes de la UAS representan a sanatorios, instituciones y prepagas.

“En nuestro rubro existe medicamentos de uso hospitalario que no se venden en farmacias, no son los envases tradicionales elaborados por los laboratorios, son productos que deberían vender en los sanatorios en tanto tengan farmacéuticos, ya que de lo contrario no puede facturar a la obra social”, explicó.

En ese sentido manifestó que el informe de la UAS que se dio a conocer no representa la realidad del sector, y señaló que la Cámara de Farmacias está nucleada en una federación que cuentan con un departamento de estadísticas encargado de seguir la cantidad de recetas, los aumentos, los porcentajes de cobertura y todo se detalla en un estudio “serio, bien hecho” y actualizado cada mes.

Asimismo, el farmacéutico precisó que en el 2020 el aumento, en promedio, fue del 36,2 por ciento, y recordó que “en los primeros meses del año pasado se realizó un acuerdo entre el Gobierno y los laboratorios para retrotraer los precios que aumentaron los primeros días de enero, por lo que se acordó que se retrotrajera al valor de meses anteriores”.

Con base en esto explicó que en enero y febrero del 2020 no hubo aumentos y tras la pandemia se prorrogó el programa de Precios Congelados, sin embargo, desde mayo los laboratorios aplicaron incrementos todos los meses, de ahí surge el porcentaje.

Respecto del promedio (36,2 por ciento) precisó que se obtiene de las recetas y no de los productos que se venden en el mostrador, ya que allí pueden tener variaciones de precios, pero las mismas no son muy significativas.

Por otro lado, indicó que el sector tuvo aumentos en enero y febrero, pero fueron ponderados, además, aseguró que no se incrementan todos los medicamentos en una sola vez y en promedio de laboratorio el porcentaje ronda un 4 por ciento mensual.

En ese sentido, explicó que los laboratorios para subir los precios presentan a la Secretaría de Comercio Interior una lista con actualización de precios mensualmente y una vez que lo autorizan se implementan los nuevos valores. Es por ello que el titular farmacéutico hizo hincapié en que las farmacias no son formadoras de precios y que las subas en estos productos no les significan más ganancias.

Consultado sobre los medicamentos más demandados durante el ultimo año, teniendo en cuenta la pandemia detalló que la Ivermectina, era un producto de baja venta, sin embargo, tras conocerse sus beneficios para aminorar los síntomas del Covid-19, la demanda creció, no obstante, se requiere de receta médica para realizar la compra, ya que “no es un producto de venta libre”.

Si bien, en un primer momento, cuando apareció la resolución que permitía la venta de esta droga con fines de mejorar la sintomatología de los pacientes con coronavirus, el medicamento comenzó a escasear y la entrega del mismo se dificultaba, actualmente las farmacias cuentan con suficiente stock para proveer de Ivermectina.

“Hubo momentos en que las droguerías nos ponían cupos para la entrega del medicamento, pero hoy ya se normalizó”, concluyó Ruiz.

ZF-A