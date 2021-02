El 25 de febrero la UNaM definiría el calendario académico para el ciclo lectivo 2021

En la mañana de hoy, los estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) volvieron a manifestarse exigiendo el regreso de las clases presenciales. Cuando finalizó la movilización las autoridades de la Universidad convocaron a los estudiantes, docentes y no docentes a una reunión que se realizaría el 25 de febrero para debatir las diferentes cuestiones que afectan el cursado de las clases de este año.

Los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) se reunieron por segunda vez en el año frente a la facultad, hoy a las 11:30. Además, se sumaron a las manifestaciones, los estudiantes, padres de alumnos y profesores de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FCSyH) quienes estuvieron reclamando frente a la sede de la FHyCs que las autoridades de la UNaM definan el calendario académico 2021.

A pesar de que la rectora de la UNaM, Alicia Bohren, anticipó que el ciclo lectivo 2021 continuaría en la virtualidad y las practicas serían presenciales, los estudiantes de dichas facultades no recibieron ningún comunicado oficial.

En diálogo con Misiones Online, Nicolás Godoy, consejero directivo de la FHyCS, dijo que el vicedecano de la FHyCS antes de emitir un comunicado oficial al estudiantado, comentó en los medios de comunicación que probablemente las clases del ciclo lectivo 2021 iniciarían en mayo.

“Nos tenemos que enterar a través de los medios de comunicación, en lugar de tener un comunicado desde la página de la facultad. Estamos enojados y sentimos que no hay respeto por los estudiantes” manifestó Godoy.

Debido a esta serie de confusiones, en la manifestación de hoy los alumnos reclamaban, en primer lugar la publicación del calendario académico 2021. Por otro lado, que se habiliten los 2 llamados a mesas de exámenes que no se dictaron el año pasado y que se regularice la suba de notas de materias aprobadas para que esto no impida que el alumno continúe el cursado de las materias correlativas. Por ultimo exigen el regreso de las clases presenciales.

En tanto, Agostina Mates, estudiante de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas, comentó que “en la última manifestación que realizamos tuvimos una reunión con las autoridades de la institución académica en la que nos prometieron que ellos trabajarían para que los alumnos puedan volver a la presencialidad en los laboratorios”.

Asimismo, agregó que “nosotros queremos realizar las prácticas correspondientes al 2020 ya que por la situación epidemiológica no las pudimos concretar y por ende, muchos alumnos no pudieron avanzar en sus estudios. Por ese motivo todos necesitamos poder realizar las materias que son afectadas por las prácticas en los laboratorios para poder continuar con nuestra carrera. Los alumnos de cuarto año no pueden inscribirse a las materias debido a que, desde alumnado, no le cargaron las correlatividades ya que los estudiantes no tuvieron la posibilidad de realizar las actividades prácticas”.

Además dijo que “Estamos ante una incertidumbre porque no sabemos si vamos a poder continuar con el cursado y si habrá clases. Hay muchos estudiantes que vienen desde otras localidades de la provincia y también de Corrientes y tuvieron que dejar de pagar sus alquileres porque no tiene sentido que continúen abonando el alquiler si no nos dan respuestas ni las autoridades de la facultad ni de la universidad. Todo el tiempo estamos a la espera de que nos puedan decir qué medidas tomarán para solucionar las problemáticas. Justamente esta es la razón por la que volveremos a marchar. Hasta inclusive tenemos el apoyo de muchos docentes que defienden nuestro derecho a la educación.

A partir de la incertidumbre que viven los estudiantes, se manifestaron en ambas sedes esta mañana con carteles que rezaban “La ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático”, “Una universidad que no es inclusiva, no es una universidad de calidad” y “Directivos, si esto hubiera pasado cuando ustedes eran estudiantes ¿Qué habrían hecho?”, entre otros.

DO-EP