Regreso a clases: a partir del viernes se vacunarán a docentes y no docentes mayores de 60 años activos en Misiones

Alberto Galarza, titular del Consejo General de Educación de Misiones, informó sobre el inicio de clases y una nueva etapa de vacunación contra el COVID-19 que dará inicio este viernes, en una primera etapa que incluye a docentes y no docentes mayores de 60 años, que estén activos.

Tal como se informó desde el Ministerio de Educación, en otras etapas se alcanzará a inmunizar a toda la población docente, dependiente del sistema educativo provincial, sean públicos o privados.

“La vacunación está prevista a partir del viernes, en el caso de Posadas se llevará a cabo en el Polideportivo Finito Gehrmann, desde las 12 hasta las 16. En este caso no es necesario sacar turnos, ya que hay espacios amplios en el polideportivos y se trabajará desde ahí”, explicó Galarza.

Galarza aclaró que en el resto de la provincia habrá hospitales designados para la vacunación de los docentes donde se atenderá de 8 a 18.

Sobre el regreso a clases

Galarza afirmó que los directivos de cada establecimiento están pensando y organizando formas de trabajo y clases presenciales de acuerdo con criterios particulares que les permita trabajar en un marco de tranquilidad en medio de esta pandemia.

El funcionario reiteró que en este sentido “hay un espacio de definición que es institucional, de cada directivo”, siempre que se cumplan cuatro aspectos que se les plantea como obligatorio: el uso de barbijo, la distancia adecuada, la ventilación de las aulas y la sanitización”.

Si el edificio escolar tiene el espacio y la infraestructura necesaria para cumplir con esos aspectos, podrá trabajar con toda su población estudiantil, si no, deberá hacerlo por grupos de alternancia. Aunque Galarza aclaró que “durante 90 días la asistencia a clases no será obligatoria para los alumnos”.

“La idea es que puedan volver todos, escalonados en el horario, pero todos, en grupos de pares que para el 9 de marzo cada escuela ya tendrá organizado. La idea es que vaya el 50 por ciento a clase presencial la primera semana de clases, la otra mitad quedará con clases no presenciales; esto en las zonas de circulación viral, como Posadas, Eldorado, Oberá, etc y la semana siguiente se varía el orden”, afirmó Galarza.

Respecto de la escuela secundaria, el funcionario precisó que están evaluando un modelo sobre el cual siguen trabajando para enviar el día 22 a las escuelas un protocolo particular. Aclaró que respecto de las escuelas técnicas “hay una sugerencia que se organicen a la mañana con clases teóricas y a la tarde, con las prácticas. En estos casos, se alternen por grupos”, aunque con modalidades que podrán adaptar en cada establecimiento.

“Dentro del protocolo tenemos opciones de trabajo por ciclo y todo depende de la infraestructura; si la escuela opta trabajar por ciclos, establecerá el criterio de ordenamiento posible, siempre que no venga toda la escuela junta”, explicó.

La forma de trabajo pensada incluye que el docente prepare actividades para que los alumnos realicen en sus casas en la semana que no van a asistir, porque “no estamos en condiciones de duplicar la planta docente, para cumplir con las clases no presenciales”, aclaró.

En el Nivel Inicial, la obligatoriedad será para salas de 4 y de 5 años y en la medida de que la infraestructura lo permita, vamos a incorporar a los niños de las salas de 3 de manera paulatina.

Kit sanitario

“La idea es que a ningún alumno le falte elementos de sanitización. Nosotros ya estamos distribuyendo, llevamos más de dos millones de barbijos entregados a las secretarías escolares. El primer día que el chico llega a la escuela se le entrega cinco barbijos para que use en la semana. También estamos entregando alcohol en gel para uso individual. Al ingreso de cada escuela va a haber un dispenser de alcohol en gel en el ingreso, en espacios comunes y en cada uno de los sanitarios; eso ya está en muchísimas escuelas. En cada aula o en cada división estamos colocando alcohol sanitizante con rociador, atomizador y una rejilla; eso no se va a mover de las aulas, para que el estudiante sanitice su banco todas las veces que lo quiera hacer. Además, estamos entregando elementos de higiene a todas las escuelas, que no les falte nada”, detalló Galarza.

