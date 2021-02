Dinero digital: el bitcoin superó los 50 mil dólares por unidad

En los últimos días el valor del bitcoin, la moneda digital, proyecto de código abierto o criptomoneda superó la barrera de los 50 mil dólares. En este marco David Quintana, youtuber especializado en el tema, comentó que la pandemia fue uno de los factores que aceleró el desplazamiento tanto de las personas como de las empresas hacia el mundo de las criptomonedas.

David Quintana – Canal 12

En este sentido, Quintana señaló que el fenómeno de las criptomonedas surgió justamente a partir de la tecnología, ya que al producirse un desplazamiento del mundo hacia lo digital, el dinero físico se tornó “poco efectivo”. De esta manera, se llevó a cabo la transición hacia las billeteras virtuales y en este contexto, nace la necesidad de una nueva moneda: la criptomoneda.

En esta misma línea, el youtuber indicó que ya en el 2017 el bitcoin había alcanzado el valor de 20 mil dólares, sin embargo, el mundo aún no estaba preparado para este nuevo sistema. “La gente no sabía dónde comprar, no sabía qué era una billetera virtual; hoy todos ya saben qué es Mercado Pago, etc.” aclaró.

“La pandemia hizo que la gente y las empresas empiecen a mudarse al mundo digital” amplió Quintana.

Al momento de comprar bitcoins, advirtió que es recomendable recurrir a fuentes confiables, es decir, a las plataformas virtuales de cambios llamadas Exchanges. Es allí donde se depositan dólares o pesos para transferirlos al valor del bitcoin o del ethereum, que es la criptomoneda que le sigue.

Si bien el bitcoin superó los 50 mil dólares, la plataforma cuenta con subdivisiones donde se puede comprar hasta centavos de esta criptomoneda.

Quintana resaltó que una de las tantas ventajas del bitcoin, y tal vez la más polémica, es la seguridad de las operaciones. Dicha seguridad residiría en el hecho de que la criptomoneda no pasa por intermediarios.

“Si tenés un bitcoin en tu celular y yo tengo otro en el mío, nosotros operamos sin pasar por los bancos” ejemplificó.

A pesar de tratarse de una tendencia temprana, según el youtuber, en la actualidad un 15 por ciento del mundo está digitalizado, y es por ello que empresas como Tesla mudan sus monedas a lo digital, al igual que lo hicieron con sus modelos de negocios.

En lo que respecta al Ethereum, explicó que se trata de la segunda criptomoneda detrás del bitcoin, cuya proyección para fin de año es de aproximadamente 10 mil dólares. En este sentido, mencionó que “el que invierta en ethereum es muy probable que multiplique por cinco sus acciones”.

Minería

“Las criptomonedas no nacieron de los Estados sino que surgieron de la tecnología y los usuarios. Cuando hablamos de un billete, éste se imprime en la Casa de la Moneda con un entramado tan difícil de replicar que se necesitan máquinas especiales para eso; el tema es ¿cómo hacés con una moneda digital?” planteó en la ocasión Quintana.

En este marco, explicó que existe una red de “mineros” con equipos avanzados (computadoras gamers) que tienen una tecnología de CPU que permite procesar cálculos matemáticos muy complejos. Esos cálculos se conectan a la red de mineros de todo el mundo, generando el criptoactivo que se deposita en las billeteras virtuales, y pueden ser bitcoins o ethereum.

“La curva de precios de bitcoin nos muestra que no es ‘timba’, tiene bajones pero como los tienen las acciones de una empresa y creo que si se mira la tendencia del 2010 a la fecha la curva es positiva. Es una inversión para tenerla estacionada y no hay que ponerse nervioso cuando baja”, señaló el director de operaciones en Latinoamérica de Binance Argentina, Maximiliano Hinz en relación a esta nueva concepción del dinero digital.

ZF-A