Andrés Román no pasó la revisión médica y se cayó su pase a Boca

El lateral no pasó la revisión médica por un problema cardiológico y, a minutos del cierre del mercado de pases, el Xeneize no pudo sumar a su segunda incorporación.

Boca, que buscó un lateral derecho en este mercado, finalmente no pudo incorporar a ninguno: se cayó el pase de Andrés Felipe Román, jugador del Millonarios de Colombia.

El Xeneize tenía todo acordado para sumar al futbolista: la idea era comprar el 50 por ciento del pase en dos millones de dólares. Sin embargo, no pasó la revisión médica: padece miocardiopatía hipertrófica, que es progresiva y es la principal causa de muerte súbita. Según trascendió, el club colombiano no le hacía estudios exhaustivos desde hace un año y medio. Tras la reunión de los integrantes del cuerpo médico de Boca, se tomó la decisión de no avanzar en la contratación.

Finalmente, Román, quien iba a ser presentado hoy, no firmará con el club de la Ribera, a minutos para el cierre del mercado de pase. El único refuerzo que trajo Boca fue Marcos Rojo, quien aún no pudo hacer su debut.

Boca quiso a tres laterales y no pudo cerrar a ninguno

En este mercado de pases, el Xeneize hizo intentos por Nahuel Tenaglia, Fabricio Bustos y Andrés Felipe Román: la dirigencia no logró llegar a un acuerdo por ninguno. Finalmente, Boca contará con Julio Buffarini y Leonardo Jara, quienes terminan su contrato en junio. A su vez, a mitad de año debe regresar Marcelo Weigandt, quien está a préstamo en Gimnasia.

El comunicado de Boca por el pase caído de Felipe Román

«Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia», expresaron desde el Xeneize.

(Fuente: TyC Sports)

