Se rompió dos veces los ligamentos cruzados, volvió y convirtió un gol: “Estoy más fuerte que nunca”, dijo el misionero que juega en Independiente 

Dejó atrás dos lesiones muy importantes y volvió con todo la “joya” del rojo. La historia de Rodrigo Márquez es muy particular, el oriundo de Andresito se rompió dos veces ligamentos cruzados de la rodilla, se recuperó y en su primer partido oficial, convirtió un gol para la reserva y además aportó una asistencia para que Independiente gane sus primeros tres puntos.

El fin de semana pasado, la reserva del “rojo” arrancó la Copa de la Liga Profesional con una goleada de local por 4 a 1 frente a Lanús y “Chila” aportó una asistencia y un gol para el Rey de Copas.

“La lesión ya pasó, trato de no pensar más en el pasado. Ahora tengo muchas metas por delante, estoy entrenando muy bien y confiando en Dios siempre”, dijo el oriundo de Andresito.

Es que, superar una lesión es duro, pero dejar atrás dos lesiones es aún peor, por eso, Márquez “prefiero pensar en el futuro, trato de no mirar para atrás, siempre estoy enfocado en mis metas hacia adelante”.

Con una cláusula de 15 millones de dólares, el joven misionero relató que “trato no no hacerme eco de lo que dicen los hinchas de Independiente, sabemos que ellos piden por los chicos de la reserva, pero debemos tener paciencia y esperar nuestra oportunidad”, dijo. Y reconoció “es lindo que te reconozcan y pidan por vos, pero hay que tener los pies sobre la tierra”.

En el 2013 llegó a Avellaneda, pasó por varias categorías y desde hace un tiempo se consolida en la reserva pero se ilusiona con debutar en la máxima categoría “es algo muy lindo que te valoren, uno de mis objetivos de este año es llegar. Desde que llegué al club tengo el sueño de debutar en primera”, añadió.

En cuanto al primer partido oficial después de la lesión, Rodri sostuvo “la verdad que estoy muy feliz, me siento muy bien desde lo físico. No pensaba en convertir un gol, me importaba jugar para el equipo y ganar, pero se dio y di una asistencia del primer gol y después pude convertir el tercero, estoy muy contento por todo esto”, confesó Márquez, con mucha calma de lo que viene logrando en el Rey de Copas.

Por otro lado, el misionero comentó que al equipo de Julio Cesar Falcioni podría “darle intensidad, puedo jugar de extremo por izquierda o por derecha. Por mis características me gusta jugar el mano a mano y cuando me toca tener la pelota me gusta asistir a mis compañeros», contó

Sin embargo, la joya del rojo tiene los pies sobre la tierra y sabe que el próximo fin de semana tiene un partido ante Patronato de Paraná. “Venimos haciendo un buen papel en la reserva, ahora vamos a buscar los tres puntos en el próximo juego”, cerró Rodrigo Márquez.

