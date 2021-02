Foresto industria: tres empresas de Misiones están en condiciones de certificar sus productos para exportar

Tres empresas de la foresto industria se encuentran en condiciones de certificarse para exportar o ser proveedoras de empresas exportadoras. La gerente de APICOFOM, María Cristina Ryndycz, explicó cómo funcionará este programa.

“Vamos a cerrar la primera auditoría que se trata de la implementación de la cadena de custodia en grupo, esto agrega valor a nuestro producto y muestra que la empresa está cumpliendo con la norma”, detalló Ryndycz.

Ryndycz resaltó que este trabajo está financiado por el CERFOAR, que tiene fondos del BID, con el fin de que las empresas puedan evolucionar en lo que exige el mercado internacional para obtener la certificación del producto.

El CERFOAR ofrece un marco creíble y transparente para la certificación forestal basada en criterios globalmente consensuados para la evaluación de la conformidad (certificación) de la gestión forestal y de la cadena de custodia asociada.

El CERFOAR ha sido diseñado y desarrollado respetando los requisitos técnicos y procedimentales que permiten alcanzar una convalidación internacional a través del acuerdo de reconocimiento mutuo con el esquema internacional PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). De esta forma se constituye con validez y proyección internacional.

