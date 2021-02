Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas volverán a marchar en Posadas para reclamar el regreso a la presencialidad

El jueves 18 de febrero, estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) dependiente a la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) volverán a marchar frente al establecimiento académico para reclamar el regreso a la presencialidad en las prácticas en los laboratorios para que de esa manera, los alumnos puedan culminar o avanzar con sus estudios.

Agostina Mates – FM Santa María de las Misiones

Agostina Mates, estudiante de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas, comentó que “en la última manifestación que realizamos tuvimos una reunión con las autoridades de la institución académica en la que nos prometieron que ellos trabajarían para que los alumnos puedan volver a la presencialidad en los laboratorios”.

Agrego: “Nosotros queremos realizar las prácticas correspondientes al 2020 ya que por la situación epidemiológica no las pudimos concretar y por ende, muchos alumnos no pudieron avanzar en sus estudios. Por ese motivo todos necesitamos poder realizar las materias que son afectadas por las prácticas en los laboratorios para poder continuar con nuestra carrera. Los alumnos de cuarto año no pueden inscribirse a las materias debido a que, desde alumnado, no le cargaron las correlatividades ya que los estudiantes no tuvieron la posibilidad de realizar las actividades prácticas”.

“Estamos ante una incertidumbre porque no sabemos si vamos a poder continuar con el cursado y si habrá clases. Hay muchos estudiantes que vienen desde otras localidades de la provincia y también de Corrientes y tuvieron que dejar de pagar sus alquileres porque no tiene sentido que continúen abonando el alquiler si no nos dan respuestas ni las autoridades de la facultad ni de la universidad. Todo el tiempo estamos a la espera de que nos puedan decir qué medidas tomarán para solucionar las problemáticas. Justamente esta es la razón por la que volveremos a marchar. Hasta inclusive tenemos el apoyo de muchos docentes que defienden nuestro derecho a la educación”, expresó.

Por otra parte, explicó que en las mayorías de las carreras de la facultad de Ciencias Exactas desde el primer año les enseñan bioseguridad y el primer tema que dictan los profesores es acerca de la bioseguridad que deben tener en los laboratorios en cuanto al medioambiente. “Es una cuestión que nos exigen en la facultad. Y ahora que la situación lo amerita nos ponen como una traba justamente la bioseguridad”.

“Tenemos que marchar porque creemos que es la única forma para poder conseguir algún tipo de respuesta. Lo único que queremos es realizar nuestras prácticas en los laboratorios. No pedimos que las clases teóricas sean presenciales. Para que no se deteriore la educación, necesitamos realizar nuestras prácticas. Realmente queremos cerrar los conocimientos que adquirimos durante el año pasado”, culminó la estudiante.

