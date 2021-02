Video viral desde las Cataratas del Iguazú: “Quise pedirle matrimonio en una Maravilla del Mundo a una maravilla de mujer”

Un momento único que emocionó tanto a la novia como a todos los turistas que se encontraban en el lugar, fue filmado y el video hizo furor en las redes. La historia detrás de un amor que fue creciendo cada vez más. De amigos a novios y hoy comprometidos en un escenario inolvidable, las Cataratas del Iguazú.

“El 14 de febrero no le regalé nada, fue todo planeado. Sólo le saludé por WhatsApp y ella quedó muy triste, no me lo dijo pero se notaba. El 15 de febrero nos fuimos a Iguazú y ese mismo día le pedí matrimonio», así fue como el novio, Tomás, comenzó a relatar la experiencia en diálogo con Misiones Online.

El vínculo entre Tomás y Rita data de al menos siete años. Comenzaron como conocidos, luego amigos, “pasó el tiempo y nos terminamos enamorando y hace siete meses nos pusimos de novios”, sostuvo.

Si bien tenían planes de casarse, nunca hablaron de fechas, por lo que todo parecía ser un sueño a futuro y una ilusión que permitía reavivar el vínculo como pareja. Todo cambió el 15 de febrero cuando fueron a pasar el día en las Cataratas del Iguazú. Mientras caminaban por las pasarelas y a poco de haber llegado a la Garganta del Diablo, Tomas sacó de su bolsillo el estuche que al abrir provocó que Rita se emocionara hasta las lágrimas.

A su lado, también se encontraba Sonia, la madre de la joven que quedó encantada y emocionada con el gesto de su yerno, como así también todos los turistas que se encontraban alrededor, y al ver la sorpresa no dudaron en dar un grito al unísono, entre aplausos y palabras de augurio.

“De esto se venía hablando, siempre decíamos que nos queríamos casar. Yo particularmente no quería que pase tanto tiempo, es más ni siquiera vivimos juntos todavía, me quiero ir a vivir con ella. La idea es casarnos y al otro día ir a vivir juntos”, relató Tomás.

“Todo fue rápido, hablé con mis amigos y con sus hermanos que son todos del mismo grupo. Les conté que quería pedirle matrimonio, pero evitando que sea algo sencillo, que sea diferente, entonces se me ocurrió pedirle matrimonio en Iguazú, en una Maravilla del Mundo a una maravilla de mujer”

“Sin dudas es una mujer que tiene mucho que dar y que me ayuda mucho, me dio muchas cosas en este tiempo, me aconsejó demasiado y la amo con todo mi corazón. Entonces me puse a pensar, tantos jóvenes hoy en día cambian cada rato de novia, se aburren pareciera, no creen en el amor, terminan engañando a su pareja. Algunos piensan que no existe más el amor y quiero decirles que es mentira, cambió el tiempo, pero no cambió el amor, el amor siempre seguirá siendo el mismo”.

Para finalizar aconsejó: “Sigan creyendo en el amor y la fidelidad porque realmente existe. Con Rita quiero casarme, formar un proyecto de familia, tener hijos, viajar y hacer muchas cosas hasta que la muerte nos separe”.

Fotos: Jesús Morales

VD-EP