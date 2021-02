Teatro local: estrenaron la obra romántica “Semana sin Domingo” y ya están las fechas para las próximas funciones en Posadas

Este viernes 12 de febrero el Grupo de teatro José Cipolla estrenó “Semana sin Domingo”, magistral obra de Pedro Mariano Bruno, bajo la dirección de Aníbal Bertoni. En la Sala Mandové.

Esta producción apostó a abrir el telón en el fin de semana más romántico de todos, el del “Día de los enamorados” y lo hizo de la mano de esta comedia que nos cuenta cómo una pareja de recién casados da sus primeros pasos empapándose en entuertos familiares que por cierto no tardaron mucho en aparecer.

El gran elenco del Cipolla no se guardó nada y salió a las tablas con todo su arsenal. Con siete actores en escena, varios cambios de vestuarios y la escenografía diseñada para marcar cambios de épocas opulentas y no tanto.

“Semana sin Domingo” nos hace reflexionar sobre el amor en todas sus dimensiones, te hace preguntarte y repreguntarte ¿cuánto estás dispuesto a dar de vos mismo por el amor de tu vida?… ¿hasta cuándo vas a aguantar por esa ilusión de familia feliz?. Sin dudas te deja pensando en tu amor propio y en el que das sin recibir nada a cambio pero todo tiene un límite y explotas y llega el cambio radical para que todos los que disfrutaban de verte así sepan que en realidad sos importante».

“Muchísimas gracias fue un gran desafío para nosotros porque este año de Covid… esta obra tendríamos que haberla estrenado el año pasado pero le pusimos mucha garra, mucho empeño. Tal es así que nunca bajamos los brazos, ensayamos vía Zoom y evidentemente vis zoom no es lo mismo es decir, nosotros necesitamos de ustedes de sus risas de sus aplausos, de su presencia… sin ustedes nosotros no existimos, no existe una obra si no hay público”, remarcó el director.

También agradeció a quienes se sumaron a la fiesta “muchísimas gracias por su presencia, por sus aplausos, espero que se hayan divertido alegremente. Si la obra les gusto recomiéndenla a los amigos y si no les gusto, recomiéndensela a sus enemigos pero recomiéndenla. Gracias este es el grupo José Cipolla, con ellos siempre hacemos este tipo de obras que dejen un mensaje, en este caso de la pandemia además del mensaje espero que se hayan divertido un poco, hayan salido de su cotidianeidad. Agradezco de corazón a todo mi elenco ya que sin ellos no se hubiese podido realizar la obra”.

José Cipolla logró una alta convocatoria en las dos noches de función logrando alcanzar casi la totalidad de sus localidades y el mensaje que da al público es el siguiente: “anímense a salir, nosotros nos cuidamos y los cuidamos haciendo cumplir a rajatabla los protocolos, queremos darte un mimo artístico que te despeje del caos en tiempos de pandemia”.

Elenco:

Mónica: Sara Demes

Angelito: Mariano Bernachea

Desdemona: Cristina Gaspari

Manolo: Rulo Rodríguez

Coco: Lautaro Sussini

Noemí: Rosanna Mendieta

Hércules: Juan P. Miranda

Producción: Vanina Thomas

No te pierdas las próximas funciones los días viernes 19 y sábado 20 a las 22 en la Sala Mandové (Beethoven 1762). Reservas al 3764365792 /3764635014 / 4429865

VD-CP