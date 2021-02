Caso Ramona Gauto: “Teníamos herramientas de valor, pero solo se llevó la carpeta con declaraciones claves en la investigación”, apuntó Jorge De Jesús

Un delincuente entró a robar al negocio de los hijos de Jorge De Jesús y después de revolver varias carpetas que habían en el lugar, se terminó llevando una declaración del caso del femicidio de Ramona Gauto y una computadora que estaba en el lugar. Según Daniel De Jesús, hijo de Ramona, en el lugar había muchas cosas de valor pero el malviviente se llevó solo lo que fue a buscar, pruebas sobre el caso de la muerte de Ramona Gauto.

Según se observa en la cámara de seguridad y relata Daniel De Jesus, el ladrón ingresó por el patio trasero de la propiedad, entró por la puerta de la cocina; previamente tapó una cámara de seguridad, desconectó el modem del sistema, pero igual sus movimientos quedaron registrados en el interior del inmueble, porque la filmación siguió en curso.

“Lo que se nos hizo raro es que dentro del local teníamos cosas de mucho valor, solamente se llevó una computadora y una carpeta que tenía encintada con los papeles de mi papá”, relató De Jesús.

Leé también: robaron en el negocio de los hijos de Jorge De Jesús y se llevaron una computadora y el expediente del caso

En ese sentido, la víctima insistió que, el robo tenía el fin de robarse los papeles que puedan estropear la investigación ya que dentro de los documentos figura la declaración clave de un testigo sospechoso. “Hay una declaración que es clave en la causa que estoy llevando por una querella”, sostuvo De Jesús.

Seguidamente, De Jesus señaló que los ladrones se llevaron la documentación para saber que hay dentro de la declaración. “Espero que la Justicia me dé una respuesta y no espere a que me pase algo”, reclamó. En ese marco, solicitó custodia ya que siente que está “tratando con gente peligrosa”.

Al respecto de qué sospecha él, De Jesús sostiene que han mandado a una persona desconocida para robar los documentos ya que viendo el video la persona que se lleva los documentos no es alguien conocido.

Por otro lado, reiteró que una custodia policial al juez, Juan Manuel Monte, interviniente en el caso.

AR-CP+EP