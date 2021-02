Posadas: construirán más paradas sustentables como la de la calle Junín

En Posadas se están implementando desde hace unos meses distintas obras, entre ellas podemos apreciar la parada sustentable de colectivos ubicada en la calle Junín, las de asfalto sobre empedrado y también otras que mejoran la circulación como por ejemplo direccionar distintas avenidas en un solo sentido, las mismas serán Tambor de Tacuarí, Centenario, López y planes y Blas Parera. Estos cambios en las avenidas vendrán sumados a modificaciones en las circulaciones de distintas líneas de colectivos que deberán modificar sus recorridos, entraran en vigencia a fines de febrero y principios de marzo.

“Las obras van a continuar una vez que estén las manos únicas, inclusive va a ser más fácil para nosotros llevar adelante las tareas porque las calles van a tener un sentido único, lo más importante es que la gente entienda y comprenda que estamos en una etapa que causamos molestias por las obras y desvíos pero trabajamos para que los vecinos estén mejor. Buscamos mejorar el arribo y la llegada de las personas en las paradas. Hay una gran demanda de infraestructura de sistema de transporte” explicó Lucas Jardín, secretario de movilidad urbana.

Además, remarcó que una de las ideas principales con las cuales llegó el actual Intendente de Posadas es la de mejorar el sistema de transportes, ofreciendo un mejor servicio a los usuarios pero considerando que estas personas comienzan a utilizar el mismo desde el momento que llegan a la parada de colectivo, por esta razón se incrementaran las obras en los puntos de arribo. La parada ubicada en la calle Junín es una gran apuesta y tienen el deseo de replicarla en varios puntos de la Ciudad incluyendo el botón antipático para mejorar la seguridad el cual llama directamente al 911.

“Estamos trabajando con las empresas y buscando definir esta semana por donde van a transitar las líneas de colectivos. Todas pasan por algún sector de estas avenidas, en algunos tramos el recorrido de regreso o de ida deberá modificarse por otra avenida, tenemos una idea original de que todo lo que pase por Tacuarí pase por Centenario, lo que pase por Blas Parera que circule por López y Planes y viceversa. Con las empresas estamos viendo que es lo que mejor se adapta, porque es importante pensar en los sectores generadores de viajes como las escuelas, así que estamos adaptando todo” enfatizó Jardín.

Con respecto a los horarios de frecuencia de los colectivos, el Secretario dejó en claro que los mismos dependen de las empresas, pero que se está llevando adelante un control de monitoreo para que no sea muy prolongada la misma. “Estamos en contacto frecuentemente con los encargados de los barrios, siempre surge una nueva necesidad. Trabajamos en ida y vuelta con las empresas porque lo importante es que se preste el servicio y se cumpla con la frecuencia pactada, hay lugares en los que si no llega el sistema de transporte no pueden salir de los barrios y venir a algún centro hospital o lo que necesiten”.

JD-EP