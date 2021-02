Para conmemorar el Miércoles de Ceniza, en Posadas se extenderán las celebraciones con el fin de evitar aglomeraciones

Con el Miércoles de Ceniza se inicia la Cuaresma para los creyentes del catolicismo. En la Diócesis de Posadas y para evitar aglomeraciones, el ritual por medio del cual el sacerdote pone cenizas en la frente de los fieles, se repetirá en varias celebraciones y si es necesario incluso un par de días.

Este miércoles 17 de febrero comienza el miércoles de cenizas, da inicio a la cuaresma que es un tiempo litúrgico que propone la iglesia, nos prepara para la celebración de las pascuas que es el gran misterio de la fe de los cristianos. La duración es de 40 días, de allí proviene el nombre de cuaresma, se extiende hasta Semana Santa que en este 2021 será en los últimos días de marzo y los primeros de abril.

“Es un tiempo para revisar la vida, revisar nuestros caminos, nuestras opciones y darnos cuenta si hay algo que tenemos que cambiar o mejorar. La pandemia ha sido una gran cuaresma, nos hizo replantear muchas cosas, todavía estamos en algo de ese tiempo y podemos hacer un balance de cuáles son las prioridades en nuestra vida” expresó el padre Sebastián Escalante del Seminario Diocesano SANTO CURA DE ARS.

El tiempo de la cuaresma viene acompañado de distintas prácticas que son llevadas adelante por los creyentes o una gran parte de los mismos buscan cumplirlas. Entre ellas podemos encontrar que es un tiempo de oración en el cual se debe rezar más; pero el Padre hace hincapié en cumplir el ayuno y la limosna, “ya que de nada vale hacer el ayuno o privarse de algún alimento dejando de lado la oración y la caridad ayudando al prójimo”.

Además de no ingerir ciertos alimentos por distintas creencias, también es recomendable que aquellas personas que fuman o pasan muchas horas de su tiempo utilizando el teléfono y distintos aparatos electrónicos lo dejen de lado los viernes de cuaresma en un acto de conexión con el corazón.

“Hay una preparación espiritual que hacemos junto con toda la iglesia, aquí en el seminario vamos a iniciar el miércoles de cenizas con retiro espiritual que va a predicar nuestro Obispo. La cuaresma comienza con la misa de cenizas, con la imposición de las mismas sobre la cabeza, que es un gesto de penitencia muy antiguo de creencia” enfatizó Escalante.

La celebración no será igual que años anteriores y el Padre nos explicó como se llevará adelante; “Por las actuales condiciones epidemiológicas, la pandemia no nos permite realizar misas masivas, entonces cuidando que no haya mucha gente los párrocos y sacerdotes están haciendo un esfuerzo grande por poner varias celebraciones en las distintas parroquias o comunidades. Se va a implementar que los días posteriores al miércoles se puedan seguir imponiendo las cenizas a aquellas personas que se acerquen a la iglesia”.

Semana Santa 2021

La Iglesia Católica Apostólica Romana es la iglesia católica de mayor número de creyentes en el mundo, los cuales están bajo la autoridad del Pápa.

La Semana Santa, según la tradición de la Iglesia Católica Romana, comienza con el Domingo de Ramos, fecha en que Jesús entra a Jerusalén y es recibido con hojas de palmeras, y termina con el Sábado Santo. La Pascua comienza después del Sábado Santo.

Las siguientes son las fechas del calendario gregoriano para el 2021.

El Domingo de Ramos cae el 28 de Marzo de 2021.

El Lunes Santo cae el 29 de Marzo de 2021.

El Martes Santo cae e 30 de Marzo de 2021.

El Miércoles Santo cae el 31 de Marzo de 2021.

El Jueves Santo cae el 1 de Abril de 2021.

El Viernes Santo cae el 2 de Abril de 2021.

El Sábado Santo cae el 3 de Abril de 2021.

El Domingo de Pascuas cae el 4 de Abril de 2021.

