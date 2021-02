Misiones: Prefectura secuestró más de once toneladas de granos de soja

Personal de la Prefectura Naval Argentina incautó más de 11 toneladas de granos de soja de origen ilegal, en un operativo realizado en la localidad misionera de El Soberbio. La mercadería iba a ser exportada desde un puerto natural no habilitado, y sin los correspondientes avales aduaneros. Estas once toneladas se suman a las 28 toneladas que se incautaron durante la madrugada del lunes en el en el bypass de la ruta 12 y ex 213, en Posadas. Con lo que, en total, en un sólo día, se secuestraron 39 toneladas de soja.

La mercadería fue secuestrada en un procedimiento, realizado a la altura del kilómetro 1.135 del río Uruguay, en donde personal de la Institución, que patrullaba la zona ribereña para prevenir el delito, detectó un camión sobre la costa con bultos en su interior. Alrededor había tres embarcaciones también cargadas con bolsas.

Se trata de 230 bultos con más de once toneladas de granos de soja que pretendían ser exportados sin pasar por los controles aduaneros.

El cargamento, valuado en 345.000 pesos, fue puesto a disposición de la Dirección General de Aduanas de Oberá (Misiones).

En Posadas, lunes por la madrugada

La Policía de Misiones -en forma conjunta con la Agencia Tributaria de Misiones (ATM)- interceptó un camión en Posadas, que trasportaba 28.000 kilogramos de granos de soja, sin el correspondiente aval fiscal tributario.

El operativo se llevó a cabo este lunes a la madrugada en el bypass de la ruta 12 y ex 213. Personal de adicional de la fuerza interceptó un camión Mercedes Benz, conducido por Alexander M. (36 años).

La carga tenía como destino transitorio la localidad de El Soberbio; y desde allí, se presume como parada final el vecino país de Brasil.

