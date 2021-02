Cáncer infantil: la importancia de realizar controles médicos y la lucha de los más pequeños

El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil y tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes y sus familias, así como de la necesidad de que todos los niños, en cualquier lugar del mundo, tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.

Fernando González es el jefe del área de oncología del Hospital de Pediatría de Posadas y en diálogo con Misiones Online dio detalles de esta problemática en los misioneros más pequeños pero también habló sobre el avance en tratamientos para erradicar el cáncer infanti.

“Misiones cuenta con 50 casos al año de pacientes oncológicos, dentro de ellos las patologías más comunes son la leucemia, los tumores del sistema nervioso central y otros tumores”, indicó.

Los pacientes que son atendidos en el Hospital de Pediatría tienen entre 1 año de vida hasta 15 años. “El tratamiento que recibe es cirugía dependiendo si son tumoraciones, depende del tipo de tumor si es radioterapia y quimioterapia”, explicó.

“Este día es importante para tratar de concientizar, visibilizar la patología oncológica, el control con el pediatra de cabecera y estar atentos a cualquier señal en el cuerpo. En Argentina tenemos una tasa de curación del 70% en el cáncer infantil”, agregó haciendo hincapié en la importancia de realizar los controles médicos para detectar a tiempo cualquier tipo de patología.

La historia de Sol y su lucha contra el cáncer

Sol tiene 12 años y durante el 2017 tuvo que atravesar una de las cosas más difíciles en su corta vida. Durante ese verano descubrieron que tenía un linfoma de Hodgkin y desde ese momento comenzó su lucha contra el cáncer infantil.

«Mi diagnóstico comenzó a los 8 años cuando con mi mamá estaban en la Costanera y ella al abrazarme me siente una pelotita en el cuello y rápidamente le llama a mi pediatra y ella me revisa. Le pide a mi mamá que le consulte al doctor Fernando González, él me mando un tratamiento y al ver que esa pelotita no bajaba pide una biopsia y me operan, me sacan una pelotita y la mandan a Rosario y el resultado llega en mayo y ahí fue donde comenzó el tratamiento», contó Sol en diálogo con Misiones Online.

Durante un año Sol tuvo que someterse a tratamientos cada 15 días, su rutina tuvo que cambiar porque no podía enfermarse y los efectos de la quimio terapia comenzaban a tener efectos en su cuerpo.

“Fue difícil porque al ser muy chica tenía muchas ganas de jugar pero mi doctor me explicó que yo tenía el riesgo de que alguien de mis compañeros me enferme y pueda ser peor para mi y tenia que cuidarme”, recordó.

A finales del 2017 Sol y su familia recibieron la noticia que más esperaban. Había superado el cáncer y de a poco iba a poder continuar con su vida.

Hoy Sol tiene 12 años y si bien continua haciéndose controles mensuales, ve la vida desde otro lugar y reconoce lo positivo que dejo en ella haber atravesado esa situación.

«Esto me enseño que puedo valorar las cosa, que puedo tener el pelo corto sin importar lo que me digan. A los niños que están pasando por esto les diría que recen porque todo esto pase, que confíen en los doctores, que agradezcan siempre a los padres, que confíen en que esto va a pasar y que sean felices y fuertes para que esto pase”, dijo Sol.

