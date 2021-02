“Transparentar la gestión y tener de norte al matriculado” propone Mariano Amable ante las elecciones del CPCEM

El 25 de febrero habrá elecciones para renovar la comisión directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones y el candidato de la lista “Consenso Profesional”, Mariano Amable, afirmó que acercarse al matriculado, respaldarlo y servirle de nexo ante las instituciones, es uno de los objetivos centrales que proponen desde el espacio.

Los comicios donde también se renueva el tribunal de ética, se realizarán en la sede central de Posadas, por calle Bolívar y en las delegaciones de Iguazú, Eldorado, Puerto Rico, Jardín América, Leandro N. Além, San Vicente, Oberá y Apóstoles.

La lista Consenso Profesional está encabezada por Mariano Amable como Presidente, Loly Ecrihuela como secretaria y Daniel Pereyra como tesorero.

Hay cerca de 1550 personas habilitadas en el padrón del Consejo para sufragar, entre licenciados en administración de empresas, contadores, actuarios y licenciados en economía. Poco más del 50% de esos profesionales se encuentran en Posadas. Por eso y para evitar aglomeraciones, la junta electoral diseñó un protocolo, en el que se definió duplicar la cantidad de mesas en la capital, para que la gente pueda ir a votar con tranquilidad.

Sobre que proponen desde la lista, en una entrevista con Misiones Online, Amable afirmó: “nuestro norte está en el matriculado, nuestro lema es el matriculado en primer lugar. Por eso todas nuestras acciones estarán orientadas a mejorar los servicios al profesional, queremos que se sienta respaldado en el ejercicio de su profesión, tanto en el sector público, como privado. Queremos hacer una gestión transparente, rindiendo cuentas no solo en lo económico, sino también de todas las acciones o tramites que realice el Consejo. Esto lo digo porque hay una demanda importante del colega, para que el Consejo pueda ser un canal donde puedan transmitir sus inquietudes y nosotros desde la institución acercarnos a dialogar con los distintos entes que hacen al ejercicio de nuestra profesión, por ejemplo Afip, municipalidades, ATM, Tribunal de cuentas, Personas jurídicas, etc. Queremos asumir ese rol, no quedarnos solo en el rol institucional, casi social”.

