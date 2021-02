Torneo Federal de Básquet: Oberá Tenis Club y Tokio ya conocen sus rivales

El certamen más federal de básquet ya tiene fixture para los misioneros. Club Tokio de Posadas y OTC de Oberá serán los animadores de la tierra colorada en el Torneo Federal. La acción comenzará el 26 de febrero y la fase regular llegará hasta el 28 de mayo. Los playoffs comienzan el 11 de junio.

El viernes 26 de febrero arrancará la edición 2021 de la tercera división del básquet argentino. Con 69 equipos (9 provenientes de la Liga de Desarrollo de la Liga Nacional), dos ascensos y sin descensos, la categoría promete emociones a lo largo y a lo ancho del país.

Según informó Confederación Argentina de Basquetbol, el torneo estará integrado por 69 equipos distribuidos en 8 zonas por cercanía geográfica. La fecha de comienzo del campeonato es el viernes 26/2 con un partido inaugural a designar, mientras que la finalización de la serie regular será el 28/5. El comienzo de los playoffs será el 11 de junio. El final de la campaña se determinó para el 23 de julio. En esta temporada se utilizará el nuevo Sistema de Registración Digital, la nueva plataforma de gestión que ayudará a ahorrar tiempo y dinero, buscando también una mayor eficiencia, orden y transparencia en la organización de los torneos.

Tokio y OTC compartiraan la zona 3 del NEA con: Colón (Corrientes), Regatas (Resistencia), Comunicaciones (LDD, Mercedes), Regatas (LDD, Corrientes) y Sarmiento (Resistencia).

Forma de disputa

Primera fase

Concluida la fase regular de cada una de las zonas mencionadas clasificarán los cuatro mejores de cada grupo. El certamen no tiene descensos, por lo que el resto de los equipos finaliza su participación luego de la serie regular.

Se realizarán cuadrangulares con el 1 y 4 de una zona contra el 2 y 3 de la otra (3 partidos).

Los cruces previstos serán zonas:

A – 1 de NOA / 4 de NOA / 2 de CUYO / 3 de CUYO.

B – 1 de Cuyo / 4 de CUYO / 2 de NOA / 3 de NOA.

C – 1 de NEA / 4 de NEA / 2 de ENTRE RIOS / 3 de ENTRE RIOS.

D – 1 de ENTRE RIOS / 4 de ENTRE RIOS / 2 de NEA / 3 de NEA.

E – 1 de CENTRO / 4 de CENTRO / 2 de METROPOLITANA / 3 de METROPOLITANA.

F – 1 de METROP. / 4 de METRO. / 2 de CENTRO / 3 de CENTRO.

G- 1 de BA / 4 de BA / 2 de SUR / 3 de SUR.

H – 1 de SUR / 4 de SUR / 2 de BA / 3 de BA.

Segunda fase

Superada la fase anterior los 16 equipos se ordenarán en 4 cuadrangulares de la siguiente manera:

J – 1 y 2 de A vs 1 y 2 de B.

K – 1 y 2 de C vs 1 y 2 de D.

L – 1 y 2 de E vs 1 y 2 de F.

M – 1 y 2 de G vs 1 y 2 de H.

Se clasifican los dos mejores a la instancia siguiente.

Tercera fase

Los ocho equipos clasificados jugarán 2 cuadrangulares de la siguiente manera:

N – 1 y 2 de J vs 1 y 2 de K.

O – 1 y 2 de L vs 1 y 2 de M.

Se clasificará 2 de cada cuadrangular a la etapa final.

Final 4

Los cuatro equipos finalistas disputarán el cuadrangular final. Los dos mejores ascenderán a la Liga Argentina, mientras que el mejor será el campeón del Torneo Federal 2021.

