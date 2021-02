MurióMenem. “No los voy a defraudar”, la frase más famosa de Menem

Este domingo falleció Carlos Saúl Menem a los 90 años, luego de días con complicaciones en su salud. Estuvo internado en terapia intensiva en la clínica Los Arcos, en el barrio Palermo de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre.

Sin duda, su frase más famosa su spot de campaña en 1989: «Síganme, no los voy a defraudar», lo que quería generar una confianza hacia los ciudadanos para que lo votaran. La oración quedó como un símbolo de su presidencia: ya como presidente, Menem reconoció que «si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie».

Memen nació en Anillaco, La Rioja, el 2 de julio de 1930. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba entre 1949 y 1955. Por el Justicialismo, fue gobernador de su provincia en dos periodos (1973-1976 y 1983-1989). Fue electo Presidente y ganó la reelección (1989-1999). Desde 2005 es Senador de la Nación.

