El misionero Rolón se negó a jugar en Huracán y espera por Boca

El volante central ya había faltado a dos entrenamientos y ahora le comunicó a Israel Damonte que no firmará planilla para este finde. ¿Su reclamo? Que el Globo acepte la oferta del Xeneize para irse ahora.

Como si a Huracán no le faltaran problemas, ahora se le sumó uno más y, al parecer, bien grande: Esteban Rolón le comunicó a Israel Damonte que este fin de semana, en el debut del Globo en el campeonato contra Defensa (domingo desde las 17.10), no firmará la planilla ni estará a disposición para ese partido. ¿El motivo de su reclamo? Su deseo de ir a Boca, la propuesta del Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme y la negativa del Globo y Alejandro Nadur.

No es un dato menor que el volante central de 25 años no quiera firmar la planilla. Sucede que ante la nueva disposición de la Liga Profesional de Fútbol “aquellos jugadores que hayan firmado planilla para un club en la primera fecha de la Copa LPF 2021, no podrán actuar durante el mismo torneo para ningún otro club de Primera División”. ¿Que quiere decir esto, entonces? Que si Rolón pone el gancho para el partido ante Defensa, en caso de que finalmente sea refuerzo de Boca, no lo van a poder usar al menos en este mismo torneo.

Con este ítem del reglamento en la mano, Rolón, que por esta misma razón ya había faltado a los entrenamientos del viernes y del sábado pasado, se plantó en la práctica de este jueves, le fue sincero a Israel Damonte y le comunicó su decisión de no estar. “Esteban está un poco enojado con esa situación”, le contaron a Olé desde La Quemita. ¿Qué pretende el jugador?

Que Huracán acepte los 500.000 dólares para ejecutar la cláusula de salida que tiene de Parque Patricios, aunque Nadur y los suyos pretendían aproximadamente U$S 700.000 casi que a modo de resarcimiento para el Globo, ya que si bien es verdad que existe esa opción de salida en su contrato (que es hasta diciembre de este año) también es real que es para junio y no ahora. La bronca, además, es que al principio el presidente del Globo habría aceptado que el jugador se fuera por el valor de la cláusula y se lo habría comunicado, pero luego habría dado marcha atrás. Ahí uno de los problemas. Por lo pronto, Esteban ya avisó que no juega.

