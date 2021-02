Boca recibe a Gimnasia y River visita a Estudiantes

Para visitar el domingo a Estudiantes LP, Gallardo incluyó al uruguayo aunque no está confirmado que sea titular. Y el Oreja también concentra a la espera de seguir en el 11. Miguel Russo tiene casi listo el equipo que debutará este domingo ante Gimnasia: hay habituales titulares que esta vez no saldrían de entrada y otros que ni siquiera fueron convocados.

Por fin cambiarán llamados por el ahora clásico puñito, siempre con barbijo de por medio. Este sábado en el River Camp, Marcelo Gallardo tendrá su primer contacto con los dos refuerzos confirmados del equipo: Agustín Palavecino y el viejo conocido David Martínez. Habrá presentación, puentecito chino y luego, a los bifes… Claro que ninguno de los dos estará a disposición para visitar el domingo a Estudiantes LP en el estreno de la Copa de la Liga Profesional, aunque el DT tendrá la misión de reforzar la idea futbolística que se vio el miércoles pasado en el 4-0 al Depro por Copa Argentina. Y con las novedades del regreso de Nicolás De La Cruz y de la continuidad de Matías Suárez en la lista de concentrados, es probable que MG pueda alistar un 11 muy similar al que viene de golear.

Sucede que en medio de una enfermería que tuvo mucho trabajo en este comienzo de febrero, la confirmación de que Gonzalo Montiel volvió a quedar afuera de la lista de convocados tal como sucedió por CA (arrastra una sobrecarga en el gemelo izquierdo) desembocará en la continuidad del renovado Milton Casco (firmó hasta diciembre de 2023), que compartirá la zona media junto a Enzo Pérez y Fabrizio Angileri. Y una situación similar ocurrirá con Nacho Fernández, quien todavía trabaja diferenciado tras la operación de varicocele a la que fue sometido el 20/1 y MG tampoco lo concentra: Julián Álvarez, figura vs. Depro, seguirá de titular.

Hasta ahí las confirmaciones. También existen un par de incógnitas y que se dan en la zona de creación y de ataque. Lo dicho: Suárez -autor del 1-0 parcial y que salió en el ET por una sobrecarga en el recto anterior derecho- será evaluado por el DT en la práctica del sábado y y luego decidirá si lo incluye desde el inicio o si en su lugar ingresaría alguno de los juveniles, como puede ser Lucas Beltrán.

Mientras que DLC es otro de los que había quedado out de la Copa por causa de una sobrecarga y fue convocado para el duelo con el Pincha. ¿Jugará de entrada el uruguayo? Si el DT decide arriesgarlo, entonces el que saldrá del 11 será Benjamín Rollheiser, quien el miércoles la rompió en su actuación como una especie de enlace ante las ausencias de Nacho y Carrascal, quien recién hoy volvería a trabajar tras haber cumplido con la cuarentena -y estudios clínicos de rutina- tras el Covid-19 positivo.

Lista de citados, ausentes y el 11 de Boca

No le tembló demasiado el pulso a Miguel Angel Russo. Es decir, ya en la semana tenía prácticamente definido en su cabeza cuál era su plan de cara al debut de Boca en el torneo, este domingo contra Gimnasia en la Bombonera desde las 19.10. Es cierto que probó, que evaluó y que también ejecutó en las prácticas de fútbol. Sin embargo, el entrenador todavía no decidió, aunque sí tiene el panorama bastante más claro: el club dio a conocer la lista de concentrados (donde hay algunos ausentes) y Miguel casi que le terminó de dar forma al 11.

Hay dos puntos que parecieran ser los más sobresalientes: por un lado que, tal como anticipó Olé, Carlos Tevez y Mauro Zárate serían la dupla de ataque, convirtiéndose el ex Vélez en el 9 del equipo; y por el otro, que en la formación inicial no estará Jorman Campuzano, quien ni siquiera fue convocado. ¿Qué pasó? El CT entiende que al colombiano, que llegó con lo justo a la semifinal con Santos por una distensión, todavía le falta recuperarse al ciento y un poco de ritmo de juego que irá ganando en estas semanas. Nada grave, pero mejor prevenir.

Pero atención porque el volante central no sería el único ausente en el equipo. A la vista tampoco aparecerían Julio Buffarini, Lisandro López y Eduardo Salvio, aunque Todo le pelea el lugar mano a mano a Sebastián Villa. De momento, en los tres casos se trata de decisiones tácticas de parte de Russo, que volverá a apostar a un esquema que le dio buenos frutos en Boca (el 4-2-3-1 con el que fue campeón en marzo de 2020) y que, al parecer, incluiría variantes.

Miguel se la jugaría con Leo Jara en el lateral derecho, con Carlos Zambrano en el lugar de López, con Edwin Cardona en vez de Salvio y con la presencia del chico Alan Varela (cuatro partidos en Primera) por el colombiano Campuzano.

Pero sin dudas lo más llamativo del 11 de Russo es el ataque, con Tevez y, sobre todo, Zárate. Porque los de Carlitos casi que se cae de maduro, más allá de que en el dibujo vuelve a aparece detrás del 9, aunque lo de Mauro no tanto. El DT no sólo ya usó esta dupla (cuando debutó en el 0-0 vs. Independiente), sino que además el ex Vélez conoce esa posición tan polémica en el último año de Boca. Y siendo que Ramón Abila se recupera de la operación en una ingle y que Franco Soldano dijo no sentir esa posición, éste asomaría como el momento ideal para MZ.

Fuente: Olé

AV-CP+EP