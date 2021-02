Realizarán testeos aleatorios a los docentes misioneros “para que el regreso a las escuelas sea cuidado”, dijo Alberto Galarza

Lo confirmó el presidente del Consejo General de Educación de la provincia, quien adelantó que en los municipios donde no haya circulación viral del coronavirus, “la presencialidad puede ser completa, va a depender de cada intendente y de las capacidades de cada escuela”.

Galarza enfatizó que “todos nos estamos preparando para la vuelta a la presencialidad porque entendemos que es muy importante para la familia y para los docentes. Estamos trabajando en la entrega de barbijos y la idea es que todos los estudiantes reciban semanalmente, el lunes cuando ingresan a la escuela, cinco barbijos, que lo tengan para ir cambiando uno por día”.

“Queremos que cuando lleguen a la escuela tengan las condiciones sanitarias. Proponemos una vuelta a clases cuidada”, subrayó Galarza.

Con relación a cómo se preparan los establecimientos para el inicio del ciclo lectivo 2021, el funcionario educativo explicó a Misiones Online, que “el gobernador de la provincia está disponiendo que, en cada escuela, al ingreso exista un dispenser de alcohol en gel, también para los espacios comunes y en los sanitarios. Estamos entregando atomizadores con alcohol reducido para que en cada curso haya rejilla, un atomizador para sanitizar cada uno de los bancos, escritorios y que todo el tiempo nos podamos cuidar”.

Remarcó la obligatoriedad “de mantener el distanciamiento social, por eso estamos definiendo con el Comité Científico los protocolos que se van a discutir el próximo miércoles para validarlos. La prioridad es que dispongamos de barbijos, los elementos de limpieza, sanitizantes y todo lo que la escuela va a necesitar para mantener el espacio seguro”.

Recordó Galarza que, “en cada una de las escuelas a la que le falte un portero, el gobernado nos autorizó a designar para que nadie tenga esa necesidad”.

Como parte de la estrategia para que la vuelta al aula sea segura, desde el Gobierno trabajarán “para llevar adelante testeos aleatorios optativos para los docentes en toda la provincia, donde haya circulación viral. El docente, antes de ir a la clase presencial, va a poder hacerse el testeo para ir tranquilamente a dar la clase, sabiendo que no tiene ningún tipo de complicación con el Covid”.

Presencialidad plena

Galarza aclaró que el dictado de clases puede ser presencial, virtual o mixto, dependiendo de las condiciones epidemiológicas de cada comunidad. “A eso yo lo llamo espacio de definición institucional. Cada escuela tiene que tener su espacio para disponer si va a poder traer a todos los estudiantes o un grupo. Por ejemplo, un sexto año de una escuela agro técnica que por ahí son 12 o 15 estudiantes, en ese caso pueden estar todos”.

Contó el presidente del Consejo que “el otro día en Almafuerte, la intendenta Celia Smiak nos decía que tienen cinco escuelas en óptimas condiciones, no tienen transporte público, los chicos van en combi, moto o en bicicletas. Allí no hay problemas de que asistan todos juntos porque no hay circulación viral en la localidad”.

Por último, manifestó que la modalidad, “dependerá de cada intendente, de las capacidades de las escuelas y de la circulación del virus en cada comunidad”.

D.G.-EP