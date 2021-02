Un joven fue asesinado por su ex novia: «A él le daba vergüenza denunciar por ser hombre»

La familia de Alejo Oroño, el joven que murió luego de recibir una puñalada en el corazón por parte de su ex novia, pide que se cambie la carátula de la causa.

El crimen de Alejo Oroño, el joven que murió luego de recibir una puñalada en el corazón por parte de su ex novia, sigue sorprendiendo a toda la comunidad conforme se van conociendo detalles. En este sentido, su tía Viviana y su prima Gisela revelaron que la detenida, Nadia Navarro Montenegro, era una persona muy violenta y ya lo había golpeado en otro momento.

Según se conoció, los jóvenes tenían una relación de larga data, con un hijo de menos de dos años.

El terrible asesinato ocurrió en la madrugada del miércoles, en Bustamante y Guevara y Marqués de Avilés, en la localidad de William Morris, en el partido de Hurlingham, de la zona oeste del conurbano. Según puede verse en las imágenes tomadas por una cámara de vigilancia, Oroño discutía en plena calle con su ex novia y madre de su hijo Navarro Montenegro, cuando ella le dio una puñalada en el pecho y escapó del lugar, mientras él cayó gravemente herido.

«Le dije ‘algún día te va a matar’, hasta que pasó. Me acuerdo de esa conversación y no lo puedo creer», lamentó entre lágrimas su tía.

La mujer confesó que Nadia tenía una perimetral contra Alejo, debido a que él le había roto un ventanal de su casa para poder ver al hijo que tienen en común, ya que ella se lo impedía. «Él vivía de changas para darle todo a su hijo, él no era violento pero cansado frente a esa situación, rompió un ventanal. Era un gran papá…. Si bien ella tenía una perimetral, lo venía a buscar, se lo llevaba y él volvía todo golpeado», afirmó.

“Siempre fue un chico que no le faltó el respeto a nadie, ella siempre lo maltrataba, hay testigos que vieron cómo lo insultaba y le pegaba. Una semana atrás, ella le pegó con un palo, era muy violenta, tenían una relación muy difícil. Pero nunca pensamos que iba a llegar a esto”, añadió Gisela, prima de la víctima.

En ese momento, Gisela señaló que Alejo intentó denunciar a la agresora, pero le dio vergüenza. “No se animaba a hacer la denuncia, decía que no le iban a dar bolilla y le daba vergüenza por ser hombre que una mujer le pegue», contó y aseguró que el joven llegó en una oportunidad a una comisaría, pero no fue tenido en cuenta.

Tras el ataque, el joven fue auxiliado por uno de sus tíos que estaba trabajando en una agencia de remises ubicada a metros del lugar donde recibió la puñalada mortal. Cuando salió, ya era tarde: su sobrino estaba en el piso.

Dado que la mujer había escapado del lugar, fueron los familiares de la víctima quienes colaboraron para atraparla. «Ella me mandó un mensaje pidiendo el número de mi papá, yo no le contesté, me vuelve a mandar un mensaje pidiéndome que le diga qué pasó, y al sostener la charla la policía pudo detenerla», contó Gisela.

La imputada fue detenida en la vereda de su casa por oficiales de la comisaría 2da. de Villa Tesei. La trasladaron a la comisaría, donde se largaría a llorar, confesaría el crimen y pediría perdón. «Creemos que no lo quiso matar pero sí lo quiso lastimar», reflexionó Gisela.

Según fuentes judiciales, Navarro fue indagada por el delito de «homicidio simple», aunque se negó a declarar. Interviene la UFI 1 de Morón, a cargo del fiscal Nicolás Filippini. La familia Oroño y su defensa piden que se la acuse de «homicidio preterintencional».

Fuente: La Mañana de Neuquén

CM-CP