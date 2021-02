Gabriel Batistuta a un paso del debut como director técnico

El ex delantero de la selección argentina, Gabriel Batistuta, negocia su primera experiencia como entrenador: José Chamot podría acompañarlo en su cuerpo técnico.

Recién a los 52 años, Gabriel Batistuta está cerca de vivir su primera experiencia como entrenador de fútbol. El legendario goleador ex Newell’s, River, Boca, Fiorentina, Roma, Inter y la selección argentina, negocia su llegada a una franquicia de la Major League Soccer, la ascendente liga de los Estados Unidos. El ex delantero iría acompañado por José Chamot, el ex lateral del combinado albiceleste, de 51 años, que sí tiene antecedentes como entrenador: trabajó en las inferiores de Rosario Central (incluso condujo al primer equipo como interino) y en Libertad de Paraguay.

El ariete oriundo de Reconquista, Santa Fe, se retiró de la práctica profesional en 2005, con la camiseta del Al Arabi de Qatar. Posteriormente, se mantuvo alejado del mundo de la pelota. “Cuando dejé de jugar estaba muy estresado, estaba muy mal; vas teniendo un nombre cada vez más grande y un físico cada vez más chico. Había que mantener ese nombre y cada día tenía menos piernas”, explicó en 2016. Se dedicó a sus negocios, entre ellos, los campos que posee en su provincia.

Pero poco a poco se fue reinsertando en el fútbol. Entre 2011 y 2013 ofició como manager de Colón de Santa Fe. Y en 2019 había acordado con José Beraldi, candidato a presidente de Boca, para cumplir el rol de secretario deportivo si se imponía en las elecciones que finalmente entronizaron a Jorge Amor Ameal, con el respaldo de Juan Román Riquelme.

“Tardé 10 minutos en convencer a Batistuta. Hasta yo mismo me asombré de la rapidez. Sin ningún tipo de pretensión, ni siquiera hemos hablado de un peso. Nunca con el Bati. Siempre predispuesto a trabajar y con ganas”, había dicho el directivo tras el acuerdo.

Pues bien, ahora apuesta por sentarse en el banco de suplentes para transmitir lo que aprendió a lo largo de su extensa carrera, en la que ganó dos Copas América con Argentina, seleccionado del que es el segundo goleador histórico, detrás de Lionel Messi.

“La verdad es que ahora tengo ganas. Ya hace más de 10 años que dejé y tengo ganas de volver”, había advertido hace cinco años que la pasión estaba empujando de nuevo. Bati cuenta con el curso de director técnico aprobado. Tras la salida de Hernán Crespo, su nombre había sido mencionado en Defensa y Justicia, pero en realidad su futuro estaría en la MLS.

“Me gustaría una liga como los Estados Unidos. Si me llaman, voy. Es un lindo lugar, reúne todas las condiciones”, había dicho, casi como un presagio, en 2016. Pues bien, sus palabras comienzan a tomar forma en 2021.

Fuente: Infobae

