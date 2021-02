El padre de Britney Spears deberá compartir la tutela legal de la cantante con un fondo de inversión

Jamie Spears, el padre de Britney Spears, seguirá compartiendo la tutela legal de la cantante con un fondo de inversión que ella designó hace años. Así lo ha determinado la juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, en el juicio celebrado el jueves y en el que rechazó la petición del progenitor de la artista de asumir íntegramente su tutela legal.

Tal y como lleva ocurriendo en estos últimos 12 años, Jamie continuará como tutor legal de Britney, pero deberá seguir compartiendo todas sus decisiones, incluidas las referentes a las finanzas, con el fondo privado Bassemer Trust. Se esperan nuevas audiencias sobre este caso para el 17 de marzo y el 27 de abril.

Esta decisión judicial supone un nuevo capítulo en la batalla legal que los abogados de Spears, de 39 años, libran con su padre con el fin de relajar la tutela que este tiene y que le permite supervisar todos los aspectos de la vida pública de su hija desde 2008. El caso ha adquirido una mayor relevancia después de que el diario The New York Times estrenara el documental Framing Britney Spears, que repasa el ascenso y caída de la artista y los motivos por los que su padre, Jamie, tiene la custodia legal y financiera sobre ella.

Britney Spears habló antes del juicio en el que se decide su tutela

La resolución obtenida ahora se aproxima más a la voluntad de Spears, quien este verano expresó su “fuerte oposición” a que su padre continuara ejerciendo el control total sobre su vida. “No es ningún secreto que mi cliente no quiere a su padre como cotutor, pero reconocemos que es un tema aparte”, indicó el abogado de la cantante, Samuel Ingham. Britney Spears, que se encuentra en un parón indefinido en su carrera, pero trabaja activamente en su intento por recuperar el control de su vida y su dinero, también anunció el pasado noviembre que no volvería a actuar sobre un escenario mientras su padre siga siendo su tutor.

Los problemas de la artista con su padre se remontan varios años atrás. Según el documental, él nunca estuvo presente en su carrera y lo único que le interesaba era el dinero que podría ganar su hija. Sin embargo, tras los problemas sufridos por Britney en 2007, él consiguió hacerse con su custodia en 2008, tanto legal como financiera. La situación empeoró especialmente en 2019, cuando la cantante fue ingresada por tercera vez en un centro psiquiátrico. Se dijo que el motivo fue “una crisis nerviosa” por la mala salud de su padre, pero ella misma contó después que fue el propio Jamie el que forzó su ingreso por la vía judicial. El motivo fue que la artista había salido a comer una hamburguesa con su novio sin el conocimiento de su tutor.

En los últimos días, Sam Asghari, el novio de la artista desde hace dos años, lanzó un demoledor mensaje contra Jamie Spears. En su perfil de Instagram, el entrenador personal de la cantante y modelo de fitness ha colgado un mensaje donde dice: “Ahora es importante que la gente entienda que tengo cero respecto por alguien que intenta controlar nuestra relación y que pone constantemente obstáculos en nuestro camino. En mi opinión, Jamie es un imbécil integral. No entraré en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad pero al mismo tiempo no he llegado a este país para no poder expresar mi opinión y mi libertad”.

Peticiones de libertad para Britney Spears

La cantante de «Toxic» ha dicho que «no volverá a actuar» hasta que su padre abandone esa figura legal, puesta en entredicho por miles de seguidores de Spears que se manifiestan periódicamente con el lema «#FreeBritney» (Libertad para Britney).

