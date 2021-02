Boca se prepara para enfrentar este domingo a Gimnasia: ya están confirmados Pavón, Tévez y Zárate

Boca enfrentará a Gimnasia este domingo con Carlos Tevez y Mauro Zárate como atacantes definidos por Miguel Russo. Además por el ex LA Galaxy pesa el pedido de que no pueda salir del país, ya que existe una denuncia sobre él de abuso sexual.

El delantero Cristian Pavón, por quien Boca Juniors recibió una importante oferta de los Estados Unidos, será operado el viernes 19 de una fibrosis en ambos tobillos, mientras que el entrenador Miguel Russo pondrá a la dupla formada por Carlos Tevez y Mauro Zárate en la ofensiva para enfrentar a Gimnasia el próximo domingo.

Pavón, tras la operación, tendrá que estar sin jugar durante dos meses, y además deberá afrontar las derivaciones de la denuncia por violencia de género que tiene en la provincia de Córdoba, de donde es oriundo.

La justicia recibió ayer un pedido para que el jugador no pueda salir del país hasta que no se resuelva su causa judicial. La presentación la hizo Luciano Bocco, abogado patrocinante de Marysol Dopyle, quien denunció a Pavón por abuso sexual.

La oferta de Los Ángeles Galaxy, en donde el delantero cordobés, de 25 años, jugó desde mediados de 2019, entusiasmó a los dirigentes de Boca: 7 millones de dólares descontados los impuestos por el 50 por ciento de su ficha.

Ahora, la posible transferencia entró en un un cono de sombra: el protocolo de la MLS ya impidió que el arquero Agustín Rossi fuera vendido en 2018 por Boca al fútbol estadounidense debido a que tenía una denuncia por violencia de género en la Argentina.

En otro orden, en cuanto al posible equipo para enfrentar a Gimnasia, Russo alinearía a: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Alan Varela y Edwin Cardona; Tevez y Zárate.

Este once inicial presenta varias confirmaciones de cara al futuro: la primera es que hasta que no llegue un nuevo marcador de punta derecha, Leonardo Jara será el titular y no Julio Buffarini.

Ambos jugadores concluirán su contrato con el club de la Ribera el 30 de junio, aunque la situación del ex San Lorenzo fue más conflictiva ya que no quiso renovar por dos años más. Boca informó entonces en un comunicado que el lateral cordobés no seguiría porque no quería jugar más en el país.

La otra confirmación en la defensa es que Zambrano le gana por ahora la pulseada -como primer marcador central- a Lisandro López. Y se verá cuando Marcos Rojo esté en óptimas condiciones físicas si Izquierdoz pasa ocupar ese puesto.

En el medio, por el lado derecho, Sebastián Villa ocupará el espacio que hasta hace poco tenía a Eduardo Salvio como titular indiscutido.

Villa, a quien también se piensa como punta acompañando a otro delantero, dentro de uno días renovará su contrato por una cifra superior a la que tiene hasta ahora.

Como doble cinco estarán los juveniles Nicolás Capaldo y Alan Varela, ya que Jorman Campuzano no está bien físicamente y es posible que no concentre con el plantel. Para esa zona de la cancha, Boca espera la llegada de Esteban Rolón, quien negocia su salida de Huracán.

Por la izquierda estará Edwin Cardona, confirmaron a Télam fuentes cercanas al cuerpo técnico, que junto con la secretaría de fútbol lo ven como a uno de los titulares indiscutibles en este semestre.

En la ofensiva, el capitán Tevez será acompañado por Mauro Zarate. De esta manera el técnico repetirá la dupla de ataque de su primer partido oficial en el regreso a Boca, cuando empató 0-0 de local ante Independiente, por la Superliga 2019/20.

En la practica de fútbol de ayer, donde Russo mezcló titulares con suplentes, en uno de los equipos puso a Capaldo solo en el medio y adelante a Salvio, Cardona y Villa, con Tevez y Zárate en el ataque.

Este planteo más ofensivo lo probó en el entrenamiento en el predio de Ezeiza durante unos minutos, pero todavía no estaría de todo conforme Russo para ponerlo en cancha.

Boca volverá a trabajar mañana en Casa Amarilla en horario matutino y luego quedará concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat, a la espera del encuentro del domingo.

En cuanto al mercado de pases, Boca realiza las últimas gestiones para incorporar al defensor colombiano Andrés Felipe Román, cuyo pase pertenece al Millonarios de Bogotá: la idea es comprar un porcentaje de su ficha y que el futbolista -quien ya fue dirigido por Russo en Colombia- pueda estar la próxima semana Buenos Aires.

Por ahora, esta negociación frenó la búsqueda de Nahuel Tenaglia y en Boca esperan este fin de semana para saber si Talleres lo hará firmar la planilla de la AFA contra Patronato. De no ser así, Boca volvería a la carga por el jugador.

El actual bicampeón del fútbol argentino recibirá a Gimnasia el domingo a las 19.20, por la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Fuente: Télam

