La próxima semana habrá una reunión clave para definir el regreso del Turismo Carretera a Misiones

Las horas corren y las expectativas de los amantes de la actividad tuerca esperan con ansias un sí del Gobierno provincial. Carlos Malarczuk, presidente del Automóvil Club Misiones, informó que la próxima semana se reunirá con el Gobernador Oscar Herrera Ahuad para definir el regreso del Turismo Carretera al autódromo Rosamonte de Posadas.

La Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) envió una propuesta formal al Automóvil Club Misiones para que el 20 de junio, reciba a la categoría más apasionante del automovilismo nacional. Para que eso ocurra, el mandatario provincial deberá dar el sí y automáticamente comenzarán a ajustar los detalles para que los motores comiencen a rugir.

“Estamos tranquilos, ayer me comuniqué con Herrera Ahuad y me planteó reunirnos con él y ahí vamos a ver si recibimos al Turismo Carretera. Nosotros le vamos a plantear el sí o el no, él deberá tomar la decisión”, reveló Malarczuk.

En la página oficial de la ACTC ya aparece en el calendario de pruebas, la séptima fecha reservada el 20 de junio y esperan sumar el nombre del Autódromo Rosamonte de Posadas en la nómina. Pero la pandemia del coronavirus y la curva epidemiológica tienen la respuesta para pensar en protocolos y acceso de público mediante burbujas, experiencia que ya estrenó la categoría en otras latitudes.

“Veremos que dice la ACTC si es con público o sin, eso también vamos a plantear al Gobernador, pero no depende de nosotros sino del Estado ya que una carrera así requiere mucha logística”, dijo.

En cuanto a la puesta en valor del circuito, el presidente del Automóvil Club Misiones reconoció que no hay que hacer grandes inversiones para dejar lista la pista. “No hay obras importantes por hacer, no debemos hacer asfalto, si falta un poco de pintura, reparar algunos baños que nos han robado y acomodar algunas gomas y una parte del sector eléctrico donde reposan los motorhome”, apuntó el dirigente automotor.

«Si llega el Turismo Carretera tendremos el autódromo a punto, estamos con ganas de recibir la categoría«, dijo.



Para cerrar, Malarzuk sostuvo que los protocolos serán los mismo que se aplican en los otros autódromos. “Todo aquel que llegue debe ser hisopado y automáticamente el lugar será una burbuja”, cerró.

