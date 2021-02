Un hincha de Platense se tatuó a Jorge De Olivera, el arquero misionero que atajó un penal le dio el ascenso al Calamar

El hincha del fútbol es fanatico, se enoja, alienta y sobre todo, hace cosas de locos. El misionero Jorge De Olivera fue clave para el ascenso de Platense y un hincha del “marrón” se tatuó al arquero que fue héroe en la tanda de penales que le dio pase hacia la Primera División.

Un loco lindo. Jonathan Palumbo, hincha enfermo del Club Atlético Platense, no dudó y decidió inmortalizar en su piel el momento exacto en que, el arquero posadeño, atajó el penal decisivo para ponerse 4-2 ante Estudiantes de Río Cuarto y de esa manera que el Calamar vuelva a la máxima categoría del fútbol argentino, luego de 22 años.

Jonathan, oriundo de Vicente López, se tatuó al misionero tapando el panal y también se eternizó la fecha donde volvieron a Primera División y la firma del portero. “Tengo que agradecer a mi tio Omar Palazzo que me hizo hincha de Platense”, dijo.

De Olivera ya había ascendido a la Primera Nacional en 2018, no faltó a ningún partido desde que llegó al club y ostenta el récord de imbatibilidad en la institución con 706 minutos.

“El tatuaje se dio por la forma en que ascendimos, a Jorge lo tengo como mi héroe desde el ascenso anterior. La manera que logramos el ascenso a Primera me hizo sentir dentro mío que tenía que inmortalizarlo, ja”, comentó Jonathan

Según contó el hincha de Platense, el misionero Jorge De Olivera vio el tatuaje y le escribió agradeciendo la locura que había realizado. Y no es menos. El recuerdo del arquero volando para tapar la pelota se realizó en el isquiotibial. “Lo voy a llevar conmigo toda la vida, es un sueño que luego de 22 volvamos a Primera”, relató.

“Jorge, un tipo super humilde, me escribió y agradeció todo el cariño que le dan los hinchas calamares. La humildad de un deportista lo hace más figura de lo que pueda hacer dentro de la cancha y él demostró eso”, sostuvo.

Por otro lado, el hincha Calamar se ilusionó con que Jorge pueda retirarse con la camiseta de Platense. Incluso mencionó que si fuera dirigente le podría Jorge De Olivera a alguna tribuna del Estadio Ciudad de Vicente López.

“Nunca me pasó algo así”

Por su parte, el héroe del “marrón” agradeció el cariño que le brindan día a día los socios e hinchas de la institución. “La verdad es que algo increíble, esto fue una demostración de cariño que me llena de orgullo. Estar en la piel de alguien es algo fuerte, estos son los mimos que te da el fútbol después de tanto sacrificio”, dijo el arquero en diálogo con Misiones OnLine.

Además, el arquero confesó que en el fútbol vivió varias situaciones “raras” pero que un hincha se realice un tatuaje de él lo sorprendió. “Jamás imaginé que alguien pudiera hacer algo así, si bien he visto cosas en otros jugadores esta vez me tocó a mí y es algo muy gratificante. Esto me genera ganas de seguir con más compromiso”, contó Jorge.

AR-EP