¿Ya pensaste que vas a regalar este Día de San Valentín? ComprasMisiones.com.ar te brinda 7 propuestas especiales

El sitio de comercio electrónico de los misioneros lanzó diversas ofertas, para que elijas la indicada para este día tan especial. Comprando online accedes a las mejores promociones.

En muchos países del mundo, este 14 de febrero se celebrará el Día de San Valentín, una jornada ideal para agasajar y mimar a la persona amada.

Por ello, hoy te presentaremos 7 propuestas a través de ComprasMisiones.com.ar, en donde vas a poder acceder a la compra online de tu obsequio y disfrutar de diversas promociones. ¿Las conocemos?

Set de Pareja Deleite

Vibraciones AB te propone conectar con tu pareja con las diferentes presentaciones, para crear el ambiente romántico que se merecen.

El set incluye:

-Velas

-Spray

-Gotas vibracionales

-Caja de madera calada

Obra de teatro, especial Día de los Enamorados: “DIEZ MINUTOS ANTES DEL BESO”

La obra se desarrollará el día 14 de febrero, en la Sala Tempo, de la ciudad de Posadas. A partir de las 21 horas, los artistas Fanny Duarte y Matías Pintos brindarán un espectáculo único al público que, por adaptación a los protocolos de bioseguridad, estará limitado a 30 personas.

Set de perfumes para mujer y hombre

Un perfume siempre es un obsequio que no falla. En este caso, el set incluye:

-Para ellas: Be by biogreem + Roll on 10ml + Bolsita de regalo.

-Para ellos: Be by biogremm + Bolsa de regalo.

Bandeja de San Valentín para el desayuno

Este combo se adapta perfectamente para hacer un regalo, o bien para compartirlo y disfrutarlo junto a la persona que amas. Lo que incluye:

-Panificados Frescos: Varios

-1 Yogurt con cereal

-1 Gaseosa o lata de cerveza

-1 Ensalada de frutas

-1 Frasco con dulces

-Se entregan decorados con globos, banderitas, celofán y tarjeta personalizada.

Los pedidos se toman hasta el 10 de febrero.

Set de joyas para compartir

Hay quienes dicen que el amor está en los pequeños detalles, y que mejor manera que compartirlos en la cotidianeidad, con un dije o un anillo.

El set de dijes incluye:

-2 dijes (uno que se divide)

-2 cadenas

-2 motivos diferentes para elegir: Corazón y Amor.

El set de anillos incluye:

-Dos anillos, ideales para concretar el compromiso.

Compras Misiones es el sitio de comercio electrónico más elegido por los misioneros y además de estos combos que te acabamos de presentar, también tiene preparados otros, para que festejes junto a tu ser amado en esta fecha tan especial.

Conocé más detalles ingresando a www.comprasmisiones.com.ar.

