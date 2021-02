Oberá sin transporte urbano por un paro de choferes

La medida comenzó temprano en la mañana de este miércoles y sería por tiempo indeterminado.

Desde el gremio UTA anticiparon el pasado martes que, de no cumplirse el pago del sueldo a los choferes, realizarían la medida de fuerza. Daniel Méndez, delegado gremial señaló que están realizando un quite de colaboración, porque les adeudan el sueldo de enero. “Lamentamos que esta situación ya sea una costumbre, hasta el momento no nos han pagado, ni adelantado dinero” dijo. Además, recordó que la empresa, se había comprometido en cumplir un acuerdo firmado el año pasado, que correspondería a octubre, noviembre y diciembre y no lo han hecho. “Estamos hablando de un 40 por ciento de incremento, que correspondería al año pasado y un 20 por ciento de este, eso está vigente y también nos deben” señaló el gremialista.

“A nosotros no nos agrada dejar al usuario sin servicio, pero de otra forma no cobramos” manifestó. “La empresa se justifica diciendo que no tiene dinero, pero nosotros sabemos que hay fondos que fueron enviados para los trabajadores y se desviaron para otros fines” agregó.

Mientras tanto, desde la empresa Capital del Monte prestataria del servicio de transporte urbano de Oberá no hubo comunicación formal acerca del paro, los usuarios manifestaron su malestar a través de las redes sociales.

DL-CP