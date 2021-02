Gobernador Roca: “Me mostraba un cuchillo y decía que me iba a desfigurar”, confesó la mujer chocada por su ex mientras estaba junto a su bebé

Mientras el país está conmocionado por el femicidio de Úrsula Bahillo, en Misiones una mujer denunció una vez más que su ex pareja intentó matarla junto a su bebé y a su actual pareja. “Necesito que me ayuden, que alguien pare a este hombre”, reclamó Noelia Teminski, quien sostuvo que teme por su vida.

Es que, el pasado domingo en Gobernador Roca, cuando la mujer de 34 años viajaba en un Chevrolet Corsa junto a su actual pareja y una beba de 4 meses. El ahora detenido Alfredo Tarnowski., guiaba otro auto con el que colisionó al vehículo familiar y posteriormente amenazó a Noelia y a su pareja. La escena quedó registrada en un video del celular de la mujer.

Noelia relató que se separó de su ex marido hace 4 año, debido a que en reiteradas oportunidades él le ejercía violencia física y psicológica. “Salí a dar un paseo con mi actual pareja y mi bebé de cuatro meses, y cuando veníamos, mi ex esposo nos encontró por el camino y empezó una serie de maniobras bruscas (con el auto), terminando arrastrando el auto girando 180°”, comentó la mujer.

Siguiendo con su relato, Noelia sostuvo que las agresiones se dieron una vez que comenzó la relación. Hasta que en el 2016 decidió separarse. “Hubo ocasiones que tuve que ir cuatro veces a la comisaría para que me tomen la denuncia”, comentó Noelia en diálogo con La Voz de Misiones.

Además, en su red social Facebook, la víctima de violencia posteó un comunicado de lo que ocurrió el domingo y de la situación que le toca vivir. “Este tipo, enfermo, psicópata, no entiende ni acepta el hecho de que yo lo haya superado y que hoy día yo tenga un bebé de mi actual pareja. Por esa razón, hoy nos chocó, y no sólo una, sino dos veces, intencionalmente, poniendo en riesgo la vida de mi bebé”, escribió.

Noelia solicitó a la Justicia que actúe y que ella pueda realizar su vida tranquila junto a sus hijos y pareja. “durante el último año, al menos 5 veces solicité que mis hijos tuvieran una audiencia con el Juez, ya que me cansé de que no se me tomara en serio, o que mi ex esposo declarara cualquier disparate”, pidió.

“Temo por mi vida, temo por la vida de mi bebé y temo más que no se haga nada, que el nombre de mi bebé después pase a estar en esa lista de Ni Una Menos”, se preocupó Noelia. Asimismo, sostuvo “antes de que se llegue a formar parte de esa lista pasan muchas cosas, muchísimas negligencias e indiferencia, muchísima burocracia”.

Por otro lado, la víctima de violencia apuntó que “hice la denuncia y pusieron la carátula de agresión y amenazas, pero en ningún momento se tomó como intento de homicidio, pero este tipo nos venía arrastrando, mi novio frenó el auto y él de atrás nos venía arrastrando, hasta que nos hizo girar 180 grados, pero no fue tomado como intento de homicidio”, exclamó.

