Hisopados anales para detectar el coronavirus: ¿cómo se practican en Argentina?

Tras el anuncio de que en China oficializaron el uso de hisopados anales para identificar restos de coronavirus, por su mayor precisión en el resultado, la bioquímica especialista en virología e investigadora independiente de Conicet, Marcela Echavarría, realizó un estudio a unos 30 pacientes internados por el virus en Argentina y estima que podrían llegar a ser 150.

Luego de que investigadores descubrieran que la ARN y las proteínas del SARS-CoV 2 que causa la Covid-19 se eliminan por las heces en las primeras etapas de la enfermedad, determinaron que los testeos en esa zona serían más efectivos que los bucales y nasales.

Sin embargo, desde la institución aclararon que no están previstos aún para asistencia ni uso masivo porque hay mucha variabilidad.

«La toma de muestra de materia fecal e hisopado anal es menos homogénea que el resto y además, implica la presencia de inhibidores que casualmente pueden interferir en la PCR», explicó Echavarría a Clarín.

Cabe destacar que el test anal es complementario del conocimiento que se tiene sobre el comportamiento del virus en el tracto respiratorio, no sustitutivo.

Según dijo la especialista, sirve para disminuir los falsos negativos y confirmar casos en pacientes con sospecha clínica, pero con hisopados negativos. “Hay veces que clínicamente en los pacientes son compatibles con Covid-19, pero el hisopado nasofaríngeo da un resultado negativo. Por eso, estudiamos otras muestras clínicas. La materia fecal puede llegar a ser positiva por un tiempo más prolongado que una muestra de hisopado nasofaríngeo», agregó Echavarría

¿El coronavirus se puede transmitir por la materia fecal?

La comunidad científica coincide en que la vía respiratoria es fuente de transmisión del coronavirus. “Hoy, no tenemos fundamentos para afirmar que la vía fecal pueda propagar también el virus. No sabemos si lo que detectamos en este tipo de muestra es virus infeccioso o remanente de RNA (material genómico). Lo que confirma si algo es replicativo (infeccioso) o no son los métodos de cultivo, que no pueden practicarse masivamente porque requieren de un nivel de bioseguridad mayor”, concluye.

