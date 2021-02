Rossana Venchiarutti: “Hoy Apóstoles tiene un polo judicial”

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia explicó que con la incorporación del juzgado multifuero, “Apóstoles y toda su zona de influencia ya no se tendrá que trasladar, todo lo va a tener a mano”. La nueva dependencia se suma al juzgado de Paz y de Instrucción que ya funciona en la ciudad y reveló que los jueces penales, sugirieron incorporar cámaras de seguridad para combatir los delitos rurales.

El corte de cinta y el recorrido por el flamante edificio donde funcionará un juzgado multifuero en Apóstoles, es el broche de oro de un arduo proceso de selección, evaluación, aprobación de pliegos, inversión pública y decisión política para ir concretando la promesa de “acercar el servicio de justicia al ciudadano de a pie”.

La presidenta del Superior Tribual de Justicia, Rossana Venchiarutti ponderó que toda la tarea, “se hizo en plena pandemia. Comienza con la selección, que es un trabajo que realiza el Consejo de la Magistratura, ahora asumen en pandemia y se hacen cargo de un juzgado en pandemia y trabajar en pandemia, con todo el esfuerzo que eso implica”.

Recordó que “este fue uno de los casos que vinimos a Apóstoles a tomar el examen porque eran muchos los aspirantes y el Poder Legislativo pudo tratar estos pliegos en una sesión extraordinaria el 10 de diciembre”.

El impacto que genera la inauguración del primer juzgado de Fuero Universal, “convierten a Apóstoles en un polo judicial. Tiene un juzgado de instrucción, uno de Paz, un juzgado multifuero, que implica tener el fuero civil, comercial, laboral y de familia. Tienen prácticamente todo. Sólo en los casos de alzada tendrá que seguir yendo a Posadas”.

En las instalaciones funcionarán el recientemente creado Juzgado de Primera Instancia, la Fiscalía y la Defensoría Civil, Comercial, Laboral; de Familia y Violencia Familiar, a cargo de Juan Manuel Lezcano, Daniela Lorena Guidici y Sofía Elisa Batel, respectivamente.

Tecnología para los delitos rurales

En diálogo con Misiones Online, la máxima autoridad del Superior Tribunal de Justicia se refirió al trabajo articulado con el Poder Ejecutivo, para poner en marcha una división que se ocupe de los delitos rurales. No obstante, Rossana Venchiarutti contó que “los juzgados toman este tipo de denuncias. Lo que nosotros estamos tratando desde el Poder Judicial después de la charla que mantuvimos con el Gobernador, es que se determine específicamente, para que no se quede entre el hurto y el robo y que haya una persona que vaya siguiendo esas causas para que no tengan retraso”.

Reveló que “ayer llevamos adelante un zoom con todos los jueces penales de la provincia y conversamos acerca de cómo podemos trabajar conjuntamente con la Policía. Incluso uno de los jueces sugirió cámaras de seguridad en lugares específicos donde sí o sí deben pasar para sacar lo robado y otras sugerencias que le voy a pasar antes del viernes al ministro de Gobierno”.

D.G.-EP