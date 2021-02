Muerte de Kobe Bryant: se conoció el motivo por el que se estrelló el helicóptero

El accidente de helicóptero en el que murieron Kobe Bryant, su hija y otras siete personas fue causado por la “desorientación espacial” del piloto, dijeron el martes funcionarios de la Junta Nacional de Transporte.

Bryant, su hija Gigi y las demás víctimas murieron cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló contra una colina en el sur de California en enero de 2020. Todos volaban desde el condado de Orange a un torneo de básquet juvenil en el condado de Ventura cuando el helicóptero se topó una espesa niebla cerca de Calabasas.

El piloto, identificado como Ara Zobayan que tenía 10 años de experiencia volando en el área, subió abruptamente antes de inclinarse abruptamente y sumergirse en la pendiente. La NTSB dijo que inicialmente no había señales de falla mecánica y parecía ser un accidente.

Vanessa Bryant, la viuda de Kobe, culpó al piloto. Ella y las familias de las otras víctimas también culparon a las empresas propietarias y operadoras del helicóptero. El hermano del piloto no culpó a la leyenda de la NBA, pero dijo que conocía los riesgos de volar. Island Express Helicopters negó su responsabilidad en el accidente y dijo que fue “un acto de Dios” que no pudo controlar. Este martes, sin embargo, el comité de seguridad de transporte nacional dijo que el piloto violó el estándar federal al volar entre las nubes, por lo que se desorientó y provocó el accidente.

Los que murieron junto con Bryant y su hija fueron el entrenador de béisbol de Orange Coast College, John Altobelli, su esposa Keri y su hija Alyssa; Christina Mauser, quien ayudó a Bryant a entrenar al equipo de baloncesto de su hija; y Sarah Chester y su hija Payton. Alyssa y Payton eran compañeros de equipo de Gianna.

Zobayan piloteó la aeronave para escalar bruscamente y casi había atravesado las nubes cuando el helicóptero Sikorsky S-76 se ladeó abruptamente y se precipitó en las colinas del sur de California, donde fallecieron todos los que iban a bordo. El helicóptero no tenía los llamados dispositivos de grabación de “caja negra”, ya que no eran necesarios. La NTSB es una agencia federal independiente que investiga choques relacionados con el transporte, pero no tiene poderes de ejecución.

Fuente: Todo Noticias

