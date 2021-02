Jorge Fernández Díaz hoy presenta “La traición” en Verano Planeta y lo verás en Misiones Online

El periodista y escritor se referirá a su último trabajo editorial, demasiado real para una ficción. Comenzará a las 20.00 por las plataformas audiovisuales de Misiones Online, en simultáneo con las de la Editorial Planeta. El ciclo terminará el jueves con Darío Sztajnszrajber y la presentación de “Filosofía a martillazos II”, dialogando con Fernanda Raverta.

Con el objetivo de acercar los autores al lector, adaptado al contexto de pandemia, el Grupo Planeta promueve el ciclo “Verano Planeta 2021” que ingresa en la semana final, con la charla del martes y el jueves próximo.

Jorge Fernández Díaz y La traición

Hoy Jorge Fernández Díaz presentará “La traición” que marca el regreso de “Remil”, quien nunca llegó tan lejos. Esta vez se mueve en el peligroso filo de la actualidad política. Un libro demasiado real para una ficción. La charla será moderada por el periodista Nino Ramella.

Todos juegan frívolamente a la glorificación de los años 70, a la nueva “resistencia peronista” y a la revolución contra una dictadura imaginaria. Hasta que de pronto alguien se toma la ficción demasiado en serio y está a punto de desatar una tragedia sin retorno.

En París, un amigo del Papa teme que este asunto le manche la sotana. Sabe que Francisco, afecto a meterse en las turbias aguas de la política argentina, bendice y alienta a personajes marginales que juegan con fuego. Por eso recurre a la Casita. Para que el “coronel” Cálgaris y Remil, su soldado más fiel, actúen en las sombras; esta vez al servicio secreto de Su Santidad.

Con sus conjuras y persecuciones, La traición es una novela de espionaje político que pone en evidencia los vínculos secretos entre el falso progresismo, el populismo venal y la Iglesia. Una trama con mujeres inquietantes y vueltas de tuerca inesperadas por la que desfilan una clase política tomada por la corrupción, dirigentes de una izquierda con doble moral, obispos non sanctos, exguerrilleros alucinados que buscan revivir el pasado y operaciones de Inteligencia que devastan la reputación de los “enemigos”.

Jorge Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz le da forma con su implacable pericia narrativa a un libro duro, sarcástico e inteligente. Una ficción políticamente incorrecta, demasiado cercana a lo real. Tanto que, en la lucidez extrema de su confección, se vuelve, por estos días, turbadora y a la vez indispensable.

Con el objetivo de acercar los autores al lector, adaptado al contexto de pandemia, el Grupo Planeta promueve el ciclo "Verano Planeta 2021" que en esta edición se transmite por las plataformas audiovisuales de Misiones Online en simultáneo con las de los organizadores.

Ya estuvieron en el ciclo Felipe Pigna, María Florencia Freijo, Gabriel Rolón, María O´Donnell, Viviana Rivero, Leonardo Padura, Pedro Saborido, Florencia Canale, Hugo Alconada Mon y Camila Sosa Villada,

Camila Sosa Villada y Las Malas

Este jueves 4 de febrero, la novelista Camila Sosa Villada presentó “Las Malas”. Un libro que, en cuanto terminamos de leer, queremos que lo lea el mundo entero. La charla será moderada por el periodista Nino Ramella.

Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche, muerta de miedo, a espiar a las travestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de pertenencia en el mundo.

“Las malas” es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato de grupo, un manifiesto explosivo, una visita guiada a la imaginación de su autora y una crónica distinta de todas.

En su ADN convergen las dos facetas trans que más repelen y aterran a la buena sociedad: la furia travesti y la fiesta de ser travesti. En su voz literaria conviven Marguerite Duras, Wislawa Szymborska y Carson McCullers, con tonada cordobesa.

“Cuando escribimos, Cami querida, las antepasadas se levantan de la puerca muerte, de la tristeza y la soledad, y vengamos el destino que nos impone este mundo puerco, y somos por fin nuestro sueño, naciendo, hirviendo, naciendo, hirviendo, naciendo…”, dijo Susy Shock, una compañera de Camila.

“La Villada grita verdad en una prosa verídicamente trava y desde ahí exige a toda persona ajena a nuestra comunidad una hermenéutica nueva. ¿Es verdad lo novelado hasta la exacerbación, es verdad toda esta fantasmática? ¡Sí! Porque ahí nos pinta Camila en todas nuestras densidades, y ahí los expone a ustedes en sus mentiras y acciones ominosas con nosotras”, subraya Marlene Wayar.

El Ciclo Verano Planeta cumple 24 años de ininterrumpida actividad desde que naciera en la Costa Atlántica, más precisamente en Mar del Plata y Pinamar.

Hugo Alconada Mon y la Pausa

El periodista se refirió a su último libro, donde refleja la opinión de 25 referentes mundiales sobre la nueva vida a partir del Coivid-19. “El presente nos desafía a pensar nuestro futuro”, aseguró. La charla fue moderada por el periodista Nino Ramella.

«No vimos venir la pandemia. O no quisimos verla. Hubo advertencias y alertas; sin embargo, preferimos ignorarlas. Ahora sabemos que estaba todo dado para que ocurriera.

Nos sorprendió porque dejamos que nos sorprendiera. Fue demasiado tarde. Un virus recorre el mundo. Y ahora, ¿qué otra cosa no estamos viendo? ¿Una nueva pandemia? ¿Un colapso económico peor que el crac del 29? ¿Un rebrote autoritario? ¿El estallido de la desigualdad social? ¿El cambio climático? ¿Cómo impactará esta distopía en nuestras vidas en los próximos años? ¿Se aprende de la experiencia?»

Hugo Alconada Mon, destacado periodista por la calidad de sus investigaciones, entrevista a los mayores referentes del mundo en disciplinas diversas para aprender de ellos. Recurre a las preguntas para vislumbrar de qué manera los seres humanos, capaces de producir la destrucción, podemos asumir las consecuencias; cómo será la reconstrucción, qué puede ocurrir en el futuro.

Sus entrevistados son mujeres y hombres reconocidos por sus pares y la sociedad, de distintas edades y provenientes de las Américas, de Europa, de África, de Medio Oriente y de Asia. ¿La premisa? Que nos ayuden a pensar, que nos muestren lo que ellos ven sobre esta realidad incierta. En estos tiempos tumultuosos que afrontamos, sus miradas pue-den servirnos para reflexionar. Una pausa.

Hugo Alconada Mon

Florencia Canale y Libertina

La novelista Florencia Canale presentó “La Libertina”. La historia desconocida de la espía más seductora del Río de la Plata.

Marie Anne Périchon de Vandeuil, más conocida como Anita Périchon “la Perichona”, nació en la isla de Reunión, en el océano Índico, en el seno de una familia de la élite colonial francesa. Muy joven se casó con Thomas O’Gorman, oficial irlandés al servicio de Francia.

En 1797, con la Revolución Francesa pisándole los talones, la familia comenzó un largo periplo para instalarse por fin en Buenos Aires. Allí alternarían con lo más granado de la sociedad porteña, que los recibió con curiosidad y desconfianza por partes iguales. Pero la política volvería a torcer su destino.

Ante las Invasiones Inglesas al Río de la Plata, Thomas O’Gorman tuvo que buscar refugio en Río de Janeiro. Sola en medio de una sociedad que recelaba de ella, la bella y sensual Anita no se resignó al rol de madre devota y esposa fiel. Amante del general William Beresford, comandante inglés de las Invasiones, y luego de Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista, quería para sí una vida placentera y excitante, aunque eso implicará ser vista como la encarnación de todos los vicios y ser tildada de espía.

Florencia Canale

Esta novela narra una historia de pasión, intriga y conspiraciones, con el telón de fondo de una Argentina colonial que comenzaba a soñar con su independencia. Luego de la exitosa La vengadora, Florencia Canale vuelve a elegir como protagonista a una mujer audaz, inteligente y rebelde a los límites impuestos a su género.

Pedro Saborido por el conurbano

El reconocido guionista se refirió a su último libro. «Si la Argentina tiene todos los climas, el conurbano tiene todas las argentinas», asegura. Los 12 capítulos del Ciclo se emiten por las plataformas audiovisuales de Misiones Online, en conjunto con las de Editorial Planeta.

El reconocido guionista y escritor, Pedro Saborido, presentó “Una historia del conurbano”. Si la Argentina tiene todos los climas, el conurbano tiene todas las argentinas. La charla será moderada por el periodista Nino Ramella.

En Una historia del conurbano, Pedro Saborido confirmó que cada vez que se propone contar un universo determinado lo hace con un brillo y genio sin igual. Lo había hecho con Una historia del fútbol y también con Una historia del peronismo.

Esta vez, las historias de las invasiones inglesas, las dimensiones paralelas, las apariciones de Vírgenes que conceden deseos desopilantes y otras criaturas con la misma garantía de lo hipnótico, como un adorable astronauta ruso, construyen una obra inolvidable.

El guionista de Peter Capusotto y sus videos –y de tantos otros ciclos recordados– además de hacer reír con fiereza y de contar historias magistrales, también despliega una mirada lúcida, mordaz y encantadora.

El conurbano y todos sus componentes, entonces, quedan retratados con una cruza de arte y sociología como el que captura, en medio de tanto desparpajo, un mundo que parece no tener explicación pero que la tiene: sólo hay que saber buscarla.

Leonardo Padura y una historia en Cuba

El escritor cubano se refirió el jueves pasado a su último libro. Los secretos que guarda la isla solo los desvelará el exilio. Como polvo en el viento es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un destino de exilio y dispersión, en Barcelona, en el extremo noroeste de Estados Unidos, en Madrid, en Puerto Rico, en Buenos Aires.

El novelista cubano Leonardo Padura presentó “Como polvo en el viento”. Los secretos que guarda la isla solo los desvelará el exilio. La charla fue moderada por el periodista Nino Ramella.

Leonardo Padura

El día comienza mal para Adela, joven neoyorquina de ascendencia cubana, cuando recibe la llamada de su madre. Llevan enfadadas más de un año, porque Adela no solo se ha trasladado a Miami, sino que vive con Marcos, un joven habanero recién llegado a Estados Unidos que la ha seducido por completo y al cual, por su origen, su madre rechaza.

Marcos le cuenta a Adela historias de su infancia en la isla, arropado por un grupo de amigos de sus padres, llamado el Clan, y le muestra una foto de la última comida en que, siendo él niño, estuvieron juntos veinticinco años atrás. Adela, que presentía que el día se iba a torcer, descubre entre los rostros a alguien familiar. Y un abismo se abre bajo sus pies.

Como polvo en el viento es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un destino de exilio y dispersión, en Barcelona, en el extremo noroeste de Estados Unidos, en Madrid, en Puerto Rico, en Buenos Aires…

¿Qué ha hecho la vida con ellos, que se habían querido tanto? ¿Qué ha pasado con los que se fueron y con los que decidieron quedarse? ¿Cómo les ha cambiado el tiempo? ¿Volverá a reunirlos el magnetismo del sentimiento de pertenencia, la fuerza de los afectos? ¿O sus vidas son ya polvo en el viento?

En el trauma de la diáspora y la desintegración de los vínculos, esta novela es también un canto a la amistad, a los invisibles y poderosos hilos del amor y las viejas lealtades. Una novela deslumbrante, un retrato humano conmovedor, otra obra cumbre de Leonardo Padura.

Viviana Rivero, su hija, Joaquín y el nogal

La novelista Viviana Rivero contó por qué se volcó al género infantil con una historia enfocada a la ciencia y la ecología. La autora contó que “El nogal de Joaquín nació del encierro por la cuarentena. Veíamos con mi hija como la Naturaleza se acomodaba. Eran dos opiniones de dos generaciones distintas y de ahí salió el libro, con sus dibujos».

Con el objetivo de acercar los autores al lector, adaptado al contexto de pandemia, el Grupo Planeta promueve el ciclo "Verano Planeta 2021" que en esta edición se transmite por diversos canales y entre los elegidos están los de Misiones Online, todos los martes y jueves de enero y hasta el 11 de febrero, a partir de las 20.

La novelista presentó “El nogal de Joaquín”, un libro para niños enfocado en la ciencia y la ecología. La charla fue moderada por el periodista Nino Ramella.

Viviana Rivero

A Joaquín le gusta ir a visitar a momo, el Nogal que está cerca de su casa y que le da las nueces más ricas para las tortas que hace su madre. Pero un día pasa algo inesperado… Algo cambia para siempre.

Una preciosa historia de Viviana Rivero con ilustraciones de su hija, Victoria Altamirano, para que los pequeños lectores comprendan la importancia del cuidado de la naturaleza y el medio ambiente.

El nogal de Joaquín

El jueves pasado O´Donnell presentó Aramburu

Antes de la charla de Vivana Rivero, varios escritores pasaron por Verano Planeta. La periodista María O´Donnell es una de ellos se refirió a su libro sobre el crimen político que dividió al país y dio origen a Montoneros, la organización guerrillera que surgió y actuó en la Argentina durante la década del 70.

María O´Donnell presentó “Aramburu”, el libro sobre el crimen político que dividió al país y dio origen a Montoneros. La charla fue moderada por el periodista Nino Ramella.

María O´Donnell

O´Donnell y Aramburu

El general Pedro Eugenio Aramburu había derrocado al entonces presidente Juan Domingo Perón en la “Revolución Libertadora” de 1955 y ejercido las riendas del país durante tres años.

Buenos Aires, 29 de mayo de 1970. Tienen veintipocos años. Se presentan a plena luz del día disfrazados de militares en la casa de Pedro Eugenio Aramburu. Uno de ellos, Fernando Abal Medina, le dice: “General, usted viene con nosotros”. Aramburu no ofrece resistencia: cree que, en el Día del Ejército, lo buscan sus camaradas.

Tres días más tarde, en una quinta en Timote, provincia de Buenos Aires, esos jóvenes, constituidos en tribunal revolucionario, lo sentencian a muerte. Por el golpe de 1955 contra Juan Domingo Perón, por la prohibición del peronismo, por los fusilamientos de civiles y militares y por el robo del cadáver de Eva Perón. Lo ejecutan y guardan su cuerpo: no lo entregarán hasta que aparezca el de Evita.

Así nace Montoneros, una organización de la que nadie había oído hablar, que pondría en jaque al poder cívico-militar de esos años.

María O’Donnell ahondó con una mirada nueva en este caso que aún despierta preguntas incómodas y visitó a Mario Firmenich, -uno de los fundadores y comandantes de Montoneros-, en su exilio auto impuesto en Barcelona para hablar sobre el crimen que organizó, participó y dirigió, y del que nunca se arrepintió.

“Si uno lee el primer intercambio de cartas entre Montoneros y Perón, se da cuenta que no tenían los mismos objetivos y que Montoneros se le impone a Perón de la noche a la mañana con el asesinato de Aramburu. Y Perón decide utilizarlos y ellos lo asumen así”, contó O´Donnell en la charla.

“Busqué entrevistar a Firmenich y entré en contacto. Me mandó mails y entre otras cosas me decía que yo no tenía derecho a escribir sobre el tema”. Finalmente la periodista logró entrevistarlo.

“Muchos le piden a Firmenich que se arrepienta. Pero hay que preguntarse por qué un joven de 21 años mete un tipo en un sótano y lo fusila…Y como era el clima de esa época. Él no tiene ni perspectiva crítica de lo que pasa después. La violencia de la década del 70 originó la noche de la Dictadura Militar desde 1976”, dijo O´Donnell.

Una investigación apasionante que combina el vértigo de un thriller con el rigor histórico y aporta testimonios inéditos y reveladores.

El Ciclo Verano Planeta cumple 24 años de ininterrumpida actividad desde que naciera en la Costa Atlántica, más precisamente en Mar del Plata y Pinamar.

“El Duelo” de Gabriel Rolón

Fueron el invitado y su libro, el martes pasado. “El Duelo es un territorio oscuro, misterioso, casi inaccesible. Una conmoción que nos sorprende, nos toma desprevenidos y cambia nuestro entorno en un instante. No importa lo preparados que creamos estar para enfrentar una pérdida, esa preparación jamás será suficiente. Cuando ocurre, todo se desmorona y por un tiempo nada tiene sentido. Algo se quiebra en nosotros, el mundo se derrumba y nos muestra su aspecto más cruel.”

Con estas palabras describe Gabriel Rolón cuál será el camino a transitar en su nuevo ensayo: la pérdida. Sí, la muerte, sin rodeos (la propia, y la de los que amamos), pero también la falta imprevista (o no tanto) de todo aquello que nos sostiene anclados a la vida.

La pérdida de un trabajo, una pareja, un hogar, el reconocimiento de un otro y hasta la juventud nos empujan al duelo. Y es ahí, en ese soplo en el que el dolor se hace carne y la pena se devora las palabras, que Gabriel Rolón comparte su reflexión aguda, certera, siempre lúcida.

Por eso, su nuevo libro se nutre de mitología y de música, de cine y literatura, de casos clínicos y teoría analítica. Porque es una mirada que indaga en el padecimiento y a la vez en los mecanismos que el Psicoanálisis como disciplina, y que el arte como forma de entender el mundo, nos tienden a modo de puentes para superar lo ausente. Y es que el Duelo –y en esto Rolón es tan claro como firme– es una “guerra” íntima.

Una prueba, tal vez la más dura, que nos pone cara a cara con lo que perdimos y con lo que podemos crear a partir de lo perdido. Una batalla salvaje que nos transforma de una vez y para siempre. Y que en su impiadosa deriva nos lleva hacia un renacer que nos hace más humanos.

Arrancaron Pigna y Freijo

El ciclo comenzó el martes pasado con Felipe Pigna contando detalles de su último libro, “Gardel”. En tanto que el jueves la escritora Florencia Freijo presentó (Mal) Educadas, un libro que se propone ayudar a las mujeres a reescribir su historia.

Gardel es una biografía magistral que está a la altura de un artista brillante. Un trabajo minucioso y extraordinario que manufacturado con la destreza y el sello prestigioso de Felipe Pigna relata la vida de un artista sin igual, que, por si fuera poco, tuvo una vida fascinante. La gloria y la tragedia. El talento y las historias inolvidables. La música del alma.

“Tenía muchas ganas de escribir esta historia, quizás una historia argentina entre 1890 y 1935, desde Gardel, desde su vida y su obra, hablando necesariamente de la historia del tango, pero también de todo lo que nos pasó y lo que le pasó al mundo en esos años fundamentales”, confesó Pigna.

Florencia Freijó centralizó su libro en la educación a las mujeres. ¿Cómo se ha educado a las mujeres por siglos? ¿Para qué se las ha educado? Hasta fines del siglo XIX las mujeres no asistieron a la escuela, su única formación tendía a que fueran “buenas”: buenas esposas, concubinas, amantes, madres, hijas, abuelas… Esta educación inorgánica, esta “mala” educación, se vuelve un sustrato permanente y fortísimo que sigue formando a las mujeres aún hoy para cumplir miles de mandatos.

Esto es lo que sostiene María Florencia Freijo en (Mal) Educadas: que las mujeres han sido y aún son preparadas, tanto desde la educación formal como la informal, para amar sin condiciones a riesgo de quedarse “solas”, y para limitar su propio poder y sus posibilidades expansivas.

Las charlas después de Camila Sosa Villada

9/2 Jorge Fernández Díaz La traición

11/2 Darío Sztajnszrajber Filosofía a Martillazos (T2)

