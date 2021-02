Exportaciones a China, aumento de precios y cortes de carne económicos: el país que cada vez come menos asado

El consumo de carne vacuna por habitantes en Argentina registró durante el 2020 el número más bajo en los últimos 100 años y esta tendencia tiene una respuesta concreta. El aumento de su valor condicionado por las exportaciones a China, la alternativa de cortes más económicos y el cambio de hábitos en la alimentación explican un número poco común para el país amante del asado.

El precio de la carne se encareció un 74% en 2020, el doble que la inflación y frente a este número el Gobierno de Alberto Fernández comenzó la batalla para frenar la subida de la canasta alimentaria. Como primera medida, hace unas semanas lanzó un programa que ofrece en ciertas cadenas de supermercados cortes de carne a precios más accesibles.

En la ciudad de Posadas estos cortes pueden encontrarse en dos supermercados, dejando el abanico de opciones muy acortado. “Creo que todo lo que sea un beneficio en el precio es algo que a la gente le conviene y necesita, pero el problema es que no alcanza para todos. Tirar un programa para un 2% de la población no tiene sentido, eso tergiversa la realidad, un programa que cuando la gente va a buscar no se encuentran los cortes o no es la carne o no son los precios, o no tienen las cantidades que realmente necesitan, entonces creo que eso no está bien, no son reglas claras”, expresó Gabriel Vidal Rodríguez, referentes del sector y gerente de la Cooperativa Virgen de Fátima.

El acuerdo de precios en las carnes que comenzó a regir hace algunas semanas establece rebajas de hasta el 30% en ocho cortes específicos. Los frigoríficos asumen la mitad del descuento y los supermercados la otra. De esta manera, hasta finales de marzo, la tira de asado, vacío, cuadrada, roast beef y carne picada, costarán lo mismo que meses atrás.

Los tres primeros miércoles y fines de semana del mes es posible encontrar vacío a 499 pesos el kilo y de carne picada a 265 pesos, cuando los mismos cortes no rebajados se venden entre un 50% y un 90% más caros.

Un programa que busca combatir los aumentos de la carne

El programa establecido por el Gobierno tiene como principal objetivo amortiguar en el bolsillo de los argentinos el alto valor que tienen los cortes de carne y que no pararon de aumentar en los últimos meses.

Entre los motivos detrás de estos aumentos se destacan dos: el crecimiento de las exportaciones de este producto en 2020 y el aumento de la cotización del maíz en los mercados internacionales. El año pasado, Argentina vendió al exterior más carne vacuna que nunca, un récord de 900.700 toneladas de res con hueso por un valor de 2.700 millones de dólares, un 6,5% más que el año anterior, según los datos de la Cámara de la industria y comercio de las carnes (Ciccra).

“Estamos condicionados por el precio de la exportación que es lo que pone el rumbo. Entonces en el mercado interno, si bien consumimos otro tipo de carne (Novillito/Vaquilla) que no es exactamente la que se exporta (Vaca Manufacturada/Conserva) pero tiene que ver con la relación de los valores del mercado y es lo que está empujando a los precios y a que suban”, explicó el referente de la carne, Gabriel Vidal Rodríguez.

Al aumentar la demanda externa, encabezada por China, los productores se volcaron a comprar más cabezas de ganado, lo que presionó al alza su precio. Al mismo tiempo, el precio del maíz casi se duplicó y se disparó el costo del engorde del ganado vacuno en corrales. Argentina es el tercer exportador mundial de este cereal, pero a finales de año, Alberto Fernández suspendió las ventas al exterior de forma temporal para garantizar el suministro interno. Dos semanas después, dio marcha atrás ante las protestas del sector.

“El Gobierno tendría que generar una política a largo plazo para que en los próximos años tengamos una demanda más firme pero también más oferta y que no tener que depender entre el mercado interno o la exportación. Necesitamos un equilibrio que se logre produciendo más y necesitamos previsibilidad, programas con créditos blandos que realmente sean efectivos, con tasas que el campo pueda trabajar. Hoy el sistema financiero está totalmente fuera del alcance de cualquier productor, es imposible producir en este marco”, agregó Vidal.

Aumenta la carne y se consume de otra manera

En 2020, los precios aumentaron un 36,1% en Argentina y además este incremento estuvo condicionado por la pandemia de coronavirus. Frente a los aumentos los hábitos de consumo de las personas cambiaron y hoy buscan opciones más económicas para llevar a sus mesas.

“La gente está cambiando de hábitos y hay un crecimiento de carnes alternativas como el pollo o cerdo que están más económicas y no son foco de la exportación. En términos generales la carne se está comiendo pero no todo es carne roja sino más bien cortes sustitutos”, explicó.

“Tenemos un futuro incierto. La carne sube por dos motivos, por el propio empuje de la exportación y por los costos operativos, puede ser que no suba el precio de la carne pero si sube el combustible, los impuestos, todo lo que respecta a los costos de una empresa y lógicamente eso se traslada al precio del producto”, concluyó Vidal Rodríguez.

Este año, con la reactivación económica, se prevé que la inflación roce el 50% y sin dudas se verá impactado en el precio de los cortes de carne.

