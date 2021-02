Posadas: taxistas no quieren trabajar bajo contrato y exigen blanqueo

La Municipalidad de Posadas comenzó a exigir un contrato a toda persona que se desempeñe como taxista y en el mismo aparecen una serie de ítems que deben cumplir con los cuales estos trabajadores no están de acuerdo.

Víctor Werler – FM Express

Víctor Werler, taxista e integrante de la comisión directiva de una organización de trabajadores del volante que está naciendo habló acerca de las preocupaciones de estos contratos en los cuales hay obligaciones contractuales propias, de la Municipalidad y de las empresas.

“A nosotros nos preocupa que la mayoría de los ítems que se estipulan en este contrato son todos en contra de los choferes; además una de las empresas más importantes de Posadas exigió a los trabajadores firmar el contrato, de lo contrario deberán irse. Uno de ellos nos exige que en un día laboral como máximo podremos realizar 140 km, aquella persona que se exceda deberá pagar una multa. Eso es extraño ya que uno está alquilando el vehículo”, explicó el taxista.

Estos trabajadores, en su mayoría, alquilan (por 24 horas) los autos para llevar adelante su trabajo tanto de forma particular como siendo integrante de una empresa. El reclamo de los mismos es que sus empleadores los pongan en blanco, abonen la ART correspondiente, cargas sociales y todos los servicios que corresponden en un contrato de trabajo.

“La Municipalidad le dio el modelo de contrato a las empresas, pero se manejan de la misma forma para aquellos taxistas que trabajan de forma particular o para empresas. En este momento no tiene derechos el chofer, solamente obligaciones. Por el momento todavía no organizamos ningún corte, pero nos mandan a las personas que trabajan en transporte para que nos presionen y exijan toda la documentación”, añadió Werler.

