Las escuelas técnicas de Misiones se preparan para la vuelta a las clases presenciales

El subsecretario de Educación Técnica de Misiones, Gilson Berger, anunció que las escuelas técnicas de Misiones se preparan para volver a las aulas, dialogando con los docentes, planificando la forma de trabajo y diseñando protocolos sanitarios para aquellas instituciones que ofrecen albergues estudiantiles.

Gilson Berger – FM Express

Señaló que más allá del contexto epidemiológico, el sistema bimodal, es decir presencial y virtual, ofrece una gran oportunidad para la educación técnica por sus contenidos y actividades académicas. Por eso, apoyó la decisión del gobernador de retomar la presencialidad.

Según Berger, hay escuelas técnicas como las agropecuarias que, debido a su ubicación y a la cantidad de estudiantes que tienen, podrán tener la posibilidad de volver a las clases presenciales casi de manera normal, sobre todo en lo que respecta a los horarios. Aclaró que esto dependerá de la curva de contagios de coronavirus en la provincia.

“Estamos muy expectantes y muy contentos de poder volver, la gente está muy contenta y ni hablar de los estudiantes que son siempre lo más importante en la educación”, manifestó el subsecretario.

Aseguró que los docentes quieren volver a la presencialidad, más allá de que son conscientes de que va a ser un año difícil. Por esto, el gobernador le pidió explícitamente que no deje de acompañar de cerca a los docentes en este momento.

“El año pasado fue muy duro para el estudiante, pero también para el docente porque saben que el chico está pasando mal, saben que la escuela no es solo ir a aprender matemáticas sino es parte del desarrollo de la formación integra del alumno”, señaló Berger.

Reconoció que hay excepciones entre los maestros y profesores, y que no todos se mostraron a favor de volver a las aulas. “Sin dudas habrá docentes que no quieren volver por alguna razón o porque consideran que su escuela no está en condiciones. Vamos a ir atendiendo esos casos y vamos conversar con el docente para que podamos volver contentos y comprometidos para que este año pueda ser de la mejor manera posible”, agregó.

Cómo es la Educación Técnica en Misiones

Explicó que la enseñanza técnica en Misiones ofrece una variedad de niveles educativos e instituciones distribuidas en toda la provincia.

Existen 75 escuelas técnicas secundarias, de carácter privado y público, de las cuales 20 son escuelas orientadas en Agro y 55 escuelas técnicas EPET. Además, la provincia cuenta con Centros de formación profesional y de técnicos en nivel superior.

Finalmente indicó que por año egresan alrededor de 20 mil estudiantes de las escuelas técnica en todo Misiones.

“Dialogamos con todos los directores de las escuelas y los docentes, y estamos cerca de ellos, eso fue lo que nos pidió el gobernador, poder escuchar al colega y a partir de ahí buscar la soluciones que estén a nuestro alcance”, señaló Berger.

