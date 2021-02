Productores citrícolas de Eldorado aseguran que la escasez de mano de obra en la cosecha les generan pérdidas económicas

Debido a la falta de mano de obra en las plantaciones para cosechar frutas productores citrícolas creen que se perderán alrededor de 500 mil kilos en Misiones este año.

Así declaró al portal Bichos de Campo el productor de Eldorado, Ricardo Ranger, explicó que los problemas más importantes que enfrenta hoy el sector tienen que ver con la falta de mano de obra y la inseguridad “por temor a la pérdida de los planes sociales, los trabajadores no quieren ser registrados”.

Según afirmó este es el problema más grave “la gente no quiere asegurarse. Cuando una persona viene y le querés dar trabajo, le pedís el documento para darle de alta en Afip, ahí se pega media vuelta y se va; la gente no quiere perder los planes, no quiere ficharse”.

También declaró que “tiene mucho que ver la política y su poco interés por resolver los problemas del sector productivo, que es el gran generador de trabajo genuino” y que “debido a ese choque de intereses entre los planes sociales y el trabajo formalizado no se encuentra personal, o bien se termina aceptando trabajo en en negro o no registrado” y responsabilizó por ello al Estado que te exige pagar impuestos, tener a la gente en blanco, tecnificarse y por otro lado “te pone la mano de obra en contra y es ilógico”, sentenció.



El productor de Eldorado indicó que según su criterio esto tiene una solución muy simple que es permitirle a la gente mantener el subsidio y al mismo tiempo puedan blanquear el trabajo en la cosecha.

En relación a esto indicó que habló con el Ministro de Agricultura, Luis Basterra, pero “mientras las naranjas van cayendo al suelo en las chacras de los productores que no aceptan trabajar con personal sin registrar”.

Para finalizar y en relación a los hechos de inseguridad rural, el productor señaló que “en Misiones nos roban grandes cantidades de naranjas todos los años pese a las denuncias. Cuándo se roba es porque no se controla. El estado tiene la suficiente estructura para decir “robo cero”, pero cuándo no se quiere no se puede”.

