Carmen Barbieri contrajo un virus intrahospitalario

La actriz Carmen Barbieri está internada en terapia intensiva tras haberse contagiado de COVID-19. Si bien mejoró, ahora se contagió una virus intrahospitalaria.

Después de varios días de preocupación, la salud de Carmen Barbieri está mejorando lentamente. El último parte médico que le dieron a la familia de la actriz es que los médicos decidieron ir despertándola de a poco de la sedación. Hace unos días, el conductor Ángel de Brito contó en “Los ángeles de la mañana” que “le están sacando los medicamentos que la indujeron al coma farmacológico y se va a despertar en breve”.

Su hijo Federico Bal contó en diálogo con el programa “Implacables” dijo que “los valores están bien, está mejor la oxigenación en sangre y todo, pero el cuadro es delicado”. Relató que su madre “sigue estable y mejora lentamente” pero que “tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo”.

“Va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y me parece que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”, dijo su hijo a medios locales.

El 20 de enero Barbieri fue internada en la Clínica Zabala. Su cuadro se complicó y una semana después la trasladaron a terapia intensiva. Su hijo, Federico Bal, informa diariamente el parte médico de su madre a sus amigos y familiares más íntimos gracias a un chat que comparten.

Fuente: Radio Mitre

CM-CP