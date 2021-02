Sin carnavales 2021, comparseros de Posadas piden ensayar: aseguran que funciona como un espacio de contención para jóvenes

Este 2021, según indicaron desde la municipalidad de Posadas, no habrá carnavales debido a la pandemia de coronavirus, para evitar la aglomeración de personas. No obstante, para que la fecha no pase desapercibida, desde las comparsas solicitan a las autoridades locales que les permitan ensayar en sus respectivos barrios.

El director de Cultura y Turismo, Benito del Puerto, adelantó en diálogo con Misiones Online que desde el área apoyarán el petitorio realizado por los comparseros, sin embargo aseguró que para lograr la autorización a reunirse es necesario que se cumplan con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento requeridos.

Ayer por la tarde en el Paseo La Terminal se reunió la Comisión Directiva de los carnavales posadeños, donde participaron los representantes de diversos grupos quienes aseguraron que esta festividad es de gran importancia para la gente. Indicaron que, según lo establecido, ensayarán con un cupo de 50 personas y en espacios al aire libre.

Severo Maidana, desde comparsa Arcoiris, señaló que tras la última celebración fue muy difícil dejar de trabajar de un momento para otro, ya que por lo general se preparan durante todo el año: “No estamos acostumbrados a mucho encierro. Sabemos que no van a salir los carnavales, pero estamos trabajando para ver si lo podemos llevar a los barrios”.

Se reunieron ayer, viernes 05.

“Presentamos una nota solicitando la autorización para ensayar, pero el Intendente nos pide el permiso de las comisiones vecinales para poder volver de a poquito. Esto brinda contención a muchos chicos que están en la calle y por eso estamos luchando. Sabemos que la situación es fea, pero vamos a cumplir con el distanciamiento”, aseguró.

Dora Villalba, desde comparsa Daysi Samba Show, afirmó que la iniciativa es generar algún espacio como alternativa para los jóvenes: “Ellos consultan constantemente, y también nos parece que va a mejorar la situación de los chicos que no tienen nada que hacer. Los involucra y les da responsabilidades”.

Llamó a las delegaciones barriales que los acompañen en este proyecto para así trabajar en conjunto, “fortaleciendo nuestros vínculos institucionales”, y además a contribuir con los controles en los ensayos a medida que se vayan dando. Hasta la fecha son diez las comparsas que están pidiendo ensayar.

Comparseros de Posadas ante la suspensión de los carnavales: “Queremos defender esto”

“Pelusa” Ferreira, desde comparsa Jacarezinho, habló por otra parte de las críticas que reciben por parte de la comunidad que no comparte la misma iniciativa: “Nos trataron de payasos porque estamos tratando de conseguir un permiso para ensayar, pero detrás de la máscara de payaso no siempre hay una sonrisa sino que hay una lágrima, por eso queremos defender esto”.

Aseguró que en marco de la organización de los carnavales, en los barrios los dirigentes cumplen con diferentes tareas sociales: “Hacemos contención por problemas con drogas, ludopatía o alcoholismo. Más allá de que cada uno es responsable de su vida, creemos que esas dos horas que están ahí, es un triunfo”, acotó.

“En vez de retroceder, este parate nos hizo valorar aún más el trabajo que realizamos. No nos quedamos estancados, al contrario, tratamos de generar otra energía para salir adelante para pasarla bien y que la gente se sienta bien”, cerró.

AV-EP